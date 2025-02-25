Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза

Картофель — один из самых популярных продуктов в мире. Его варят, жарят, запекают, добавляют в супы и салаты. Но мало кто задумывается, что этот корнеплод может быть не только вкусным, но и полезным.
В эфире своей программы на канале "Россия 1" врач признался, что предпочитает картошку с салом или селёдкой. Такое сочетание он считает идеальным и ест его в любое время.
"С возрастом ты становишься свободным в том числе и от каких-то извращенных пищевых пристрастий. Если я раньше думал, что люблю какие-то артишоки или икру с трюфелями, то теперь я ничего этого больше не люблю. Я люблю картошку. До судорог!" — поделился теледоктор.
Вывод прост — чтобы картофель приносил пользу, лучше есть его в кожуре и избегать чрезмерно жирных блюд.
Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
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