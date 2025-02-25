Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза

Картофель — один из самых популярных продуктов в мире. Его варят, жарят, запекают, добавляют в супы и салаты. Но мало кто задумывается, что этот корнеплод может быть не только вкусным, но и полезным.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Как доктор Мясников любит есть картошку

В эфире своей программы на канале "Россия 1" врач признался, что предпочитает картошку с салом или селёдкой. Такое сочетание он считает идеальным и ест его в любое время.

"С возрастом ты становишься свободным в том числе и от каких-то извращенных пищевых пристрастий. Если я раньше думал, что люблю какие-то артишоки или икру с трюфелями, то теперь я ничего этого больше не люблю. Я люблю картошку. До судорог!" — поделился теледоктор.

Чем полезен картофель

В 100 граммах картофеля всего 80 калорий, но показатель меняется в зависимости от способа приготовления.

Самая большая польза — в кожуре и прилегающих к ней слоях. В них содержатся витамин C, калий и магний.

Вода составляет около 80% массы клубня, остальное — углеводы и крахмал.

Какой картофель лучше есть

Отварной или запечённый — сохраняет максимум полезных веществ.

Пюре — становится более калорийным из-за масла и молока.

Картофель фри — впитывает много жира, что увеличивает калорийность до 300 ккал на 100 граммов.

Вывод прост — чтобы картофель приносил пользу, лучше есть его в кожуре и избегать чрезмерно жирных блюд.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.



