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Тонкие, мягкие и без комочков – что нужно делать, чтобы блины получились идеальными

1:44
Еда

Блины – это не просто еда, а уют, традиции и вкусные воспоминания. Их готовят на завтрак, подают с разными начинками, а у каждой семьи есть свой проверенный рецепт. Но чтобы блины получились тонкими, нежными и без единого комочка, важно знать несколько секретов.

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Классический рецепт – всё, что нужно для идеальных блинов

Для традиционных блинов понадобятся:

  • 2 стакана молока
  • 2 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Масло для жарки

Главные ошибки при приготовлении блинов

  1. Комочки в тесте – муку нужно добавлять постепенно, тщательно размешивая венчиком или миксером на низкой скорости. Так тесто получится гладким.
  2. Толстые блины – консистенция теста должна быть жидкой, похожей на сметану. Если тесто густое, добавьте немного молока или воды.
  3. Блины прилипают к сковороде – важно хорошо разогреть сковороду и слегка смазать её маслом перед первым блином. Лучше использовать специальную блинную сковороду.
  4. Подгорают, но не пропекаются – огонь должен быть средним, а не сильным. Как только края начинают золотиться, блин пора переворачивать.

Секреты мягких и эластичных блинов

  • Чтобы блины стали более нежными, можно заменить половину молока на кефир или добавить немного газированной воды.
  • Ванильный сахар или лимонная цедра придадут тесту особенный аромат.
  • Если тесто осталось, можно хранить его в холодильнике – на следующий день блины будут даже вкуснее.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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