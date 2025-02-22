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Манты по-новому: этот секрет сделает их фантастически сочными

3:08
Еда

Знаете ли вы, что манты вовсе не имеют единого рецепта? Это блюдо — словно путешественник по странам и культурам, родившись где-то в Китае (хотя это спорно), но прославившись в Центральной Азии. В каждом регионе манты готовят по-своему: в одних местах кладут больше мяса, в других — жира или лука, а иногда используют даже верблюжатину! Кстати, и наши родные сибирские пельмени — ближайшие родственники этих азиатских красавцев.

манты
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
манты

Секреты идеальных мантов

Тесто — основа, но не главная звезда

Настоящее тесто для мантов состоит из муки, воды и соли — всё! Оно должно получиться упругим и эластичным. Слишком мягкое тесто разойдется при варке и испортит всю картину. Чтобы добиться идеальной структуры, замесите тесто, заверните его в пленку и дайте отдохнуть около 20 минут. За это время вы успеете заняться начинкой.

Начинка: главный акцент

Самое важное в мантах — начинка. И здесь важно помнить несколько ключевых правил:

  • Лук обязателен! Его должно быть много, ведь за 40 минут приготовления на пару он полностью растворится, сделав начинку невероятно сочной.
  • Курдюк или жирная баранина? Если вы не любите курдюк, замените его очень жирным мясом. Но найти такое сложно, поэтому лучше немного добавить курдючного жира.
  • Мясо лучше подморозить перед нарезкой: так вы легко сможете сделать идеальные мелкие кубики.
  • Начинку замаринуйте: пока вы режете тыкву, смешайте уже подготовленное мясо, курдюк и лук, добавьте соль и перец. Это сделает вкус богаче.

Тонкое тесто и секрет варки

Тесто для мантов должно быть тонким, но именно это и создает риск, что манты прилипнут ко дну пароварки. Чтобы избежать этого, просто смажьте пароварку растительным маслом.

И не забудьте важный момент: манты нужно доставать сразу, как они приготовились — тогда они легко отойдут от дна.

Рецепт мантов с бараниной и тыквой

  • Мука — 300 г
  • Вода — 150 мл
  • Баранина — 500 г
  • Курдючный жир — 100 г
  • Тыква — 500 г
  • Лук — 500 г
  • Соль — 10 г
  • Черный перец — по вкусу
  1. Подготовьте ингредиенты. Подморозьте мясо.В миске смешайте муку, воду, 6 г соли. Замесите тесто, накройте пленкой на 20 минут.
  2. Мелко нарежьте лук, баранину и курдюк кубиками. Добавьте соль, перец, перемешайте и оставьте мариноваться.
  3. Нарежьте тыкву мелкими кубиками и смешайте с мясом и луком.
  4. Тесто нарежьте кусочками, раскатайте в тонкие лепешки. Выложите начинку (соотношение 3:1), слепите манты.
  5. Смажьте пароварку маслом, выложите манты. Варите 40 минут.
    Подавайте со сметаной.

Уточнения

Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Кореи («манду́», кор. 만두?, 饅頭?), России (Татарстана, Башкортостана), Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару в мантоварке (манты-каскане/манты-казане).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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