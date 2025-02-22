Манты по-новому: этот секрет сделает их фантастически сочными

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что манты вовсе не имеют единого рецепта? Это блюдо — словно путешественник по странам и культурам, родившись где-то в Китае (хотя это спорно), но прославившись в Центральной Азии. В каждом регионе манты готовят по-своему: в одних местах кладут больше мяса, в других — жира или лука, а иногда используют даже верблюжатину! Кстати, и наши родные сибирские пельмени — ближайшие родственники этих азиатских красавцев.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain манты

Секреты идеальных мантов

Тесто — основа, но не главная звезда

Настоящее тесто для мантов состоит из муки, воды и соли — всё! Оно должно получиться упругим и эластичным. Слишком мягкое тесто разойдется при варке и испортит всю картину. Чтобы добиться идеальной структуры, замесите тесто, заверните его в пленку и дайте отдохнуть около 20 минут. За это время вы успеете заняться начинкой.

Начинка: главный акцент

Самое важное в мантах — начинка. И здесь важно помнить несколько ключевых правил:

Лук обязателен! Его должно быть много, ведь за 40 минут приготовления на пару он полностью растворится, сделав начинку невероятно сочной.

Его должно быть много, ведь за 40 минут приготовления на пару он полностью растворится, сделав начинку невероятно сочной. Курдюк или жирная баранина? Если вы не любите курдюк, замените его очень жирным мясом. Но найти такое сложно, поэтому лучше немного добавить курдючного жира.

Если вы не любите курдюк, замените его очень жирным мясом. Но найти такое сложно, поэтому лучше немного добавить курдючного жира. Мясо лучше подморозить перед нарезкой: так вы легко сможете сделать идеальные мелкие кубики.

так вы легко сможете сделать идеальные мелкие кубики. Начинку замаринуйте: пока вы режете тыкву, смешайте уже подготовленное мясо, курдюк и лук, добавьте соль и перец. Это сделает вкус богаче.

Тонкое тесто и секрет варки

Тесто для мантов должно быть тонким, но именно это и создает риск, что манты прилипнут ко дну пароварки. Чтобы избежать этого, просто смажьте пароварку растительным маслом.

И не забудьте важный момент: манты нужно доставать сразу, как они приготовились — тогда они легко отойдут от дна.

Рецепт мантов с бараниной и тыквой

Мука — 300 г

Вода — 150 мл

Баранина — 500 г

Курдючный жир — 100 г

Тыква — 500 г

Лук — 500 г

Соль — 10 г

Черный перец — по вкусу

Подготовьте ингредиенты. Подморозьте мясо.В миске смешайте муку, воду, 6 г соли. Замесите тесто, накройте пленкой на 20 минут. Мелко нарежьте лук, баранину и курдюк кубиками. Добавьте соль, перец, перемешайте и оставьте мариноваться. Нарежьте тыкву мелкими кубиками и смешайте с мясом и луком. Тесто нарежьте кусочками, раскатайте в тонкие лепешки. Выложите начинку (соотношение 3:1), слепите манты. Смажьте пароварку маслом, выложите манты. Варите 40 минут.

Подавайте со сметаной.

Уточнения

Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Кореи («манду́», кор. 만두?, 饅頭?), России (Татарстана, Башкортостана), Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару в мантоварке (манты-каскане/манты-казане).

