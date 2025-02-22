Манты по-новому: этот секрет сделает их фантастически сочными

Знаете ли вы, что манты вовсе не имеют единого рецепта? Это блюдо — словно путешественник по странам и культурам, родившись где-то в Китае (хотя это спорно), но прославившись в Центральной Азии. В каждом регионе манты готовят по-своему: в одних местах кладут больше мяса, в других — жира или лука, а иногда используют даже верблюжатину! Кстати, и наши родные сибирские пельмени — ближайшие родственники этих азиатских красавцев.
Настоящее тесто для мантов состоит из муки, воды и соли — всё! Оно должно получиться упругим и эластичным. Слишком мягкое тесто разойдется при варке и испортит всю картину. Чтобы добиться идеальной структуры, замесите тесто, заверните его в пленку и дайте отдохнуть около 20 минут. За это время вы успеете заняться начинкой.
Самое важное в мантах — начинка. И здесь важно помнить несколько ключевых правил:
Тесто для мантов должно быть тонким, но именно это и создает риск, что манты прилипнут ко дну пароварки. Чтобы избежать этого, просто смажьте пароварку растительным маслом.
И не забудьте важный момент: манты нужно доставать сразу, как они приготовились — тогда они легко отойдут от дна.
Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии, Кореи («манду́», кор. 만두?, 饅頭?), России (Татарстана, Башкортостана), Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару в мантоварке (манты-каскане/манты-казане).
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