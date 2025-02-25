Когда кола помогает, а не вредит – неожиданный факт о газировке

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

О вреде газированных напитков известно давно. Ежедневное употребление колы может привести к проблемам с зубами, желудком и обменом веществ. Однако есть ситуации, в которых этот напиток способен предотвратить серьёзные последствия для здоровья.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Когда без колы не обойтись

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что в некоторых случаях кока-кола может даже спасти от операции.

Из-за чрезмерного употребления свежих фруктов и овощей в желудке могут образоваться фитобезоары — плотные комки из остатков непереваренной пищи. Особенно часто это случается из-за кожицы хурмы и жёстких волокон растительной пищи. Чем крупнее безоар, тем больше дискомфорта он вызывает — от болей в животе до тошноты и рвоты.

Если комок увеличивается, он может перекрыть кишечник, вызывая его непроходимость. В этом случае без операции не обойтись.

Как кола помогает при фитобезоарах

Напиток действует как растворитель. Фосфорная и угольная кислота размягчают желудочный камень, а углекислый газ активизирует моторику кишечника, помогая организму избавиться от проблемы естественным путём.

Когда стоит обратиться к врачу

Использовать колу как лекарство нельзя — это работает только в исключительных случаях. При первых симптомах фитобезоаров нужно проконсультироваться со специалистом. При некоторых видах пищевых комков (например, трихобезоарах, которые состоят из волос) никакие напитки не помогут — требуется хирургическое вмешательство.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



