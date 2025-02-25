Ем орехи только так – иначе пользы не будет

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Орехи богаты витаминами, минералами, белками и жирами — именно за это их ценят. Они улучшают память, поддерживают обмен веществ и работу сердца. Однако даже у самого полезного продукта есть своя норма, и превышение её может обернуться неприятными последствиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Какая норма орехов в день считается безопасной

Эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, сколько орехов можно есть без вреда для здоровья. Для грецких орехов, кешью, миндаля и пекана безопасная дневная порция — не более 30 граммов.

Фисташки нужно считать иначе — допустимая норма составляет 30-40 штук в день. Если они солёные, то порцию лучше уменьшить вдвое.

Чем опасен переизбыток орехов

Орехи содержат много калорий, а значит, их чрезмерное употребление может привести к набору веса. Кроме того, избыточное количество жиров создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Некоторые виды орехов, например, миндаль, содержат вещества, которые в больших дозах могут вызывать неприятные симптомы — от проблем с пищеварением до аллергических реакций.

Уточнения

Орехи — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира. Используются в самых разных съедобных целях, в том числе в выпечке, в качестве закусок (жареных или сырых) и в качестве ароматизатора.



