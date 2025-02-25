Даже жирное сало лучше, чем эти масла – ошибка, которую совершают многие

Без масла на кухне не обойтись, но то, что используют большинство, может быть не лучшим выбором. Рафинированное подсолнечное масло — привычный продукт, но стоит ли его использовать для жарки?
Жарка не считается полезным способом приготовления, но полностью отказаться от неё сложно. Поэтому нутрициолог Наталья Титовченко советует хотя бы правильно выбирать масло.
При нагревании растительные масла образуют трансжиры — соединения, которые негативно влияют на здоровье. Более того, в процессе рафинирования из масла удаляются почти все полезные вещества.
Лучше всего подходят насыщенные жиры, которые обладают высокой точкой дымления (от 200°C). Они не горят и не выделяют вредные вещества при нагревании.
Вот лучшие варианты:
Эти масла не только безопаснее при жарке, но и содержат полезные жиры, которые лучше усваиваются организмом.
Большинство растительных масел лучше оставить для заправок и холодных блюд. Например, оливковое масло первого отжима или льняное масло сохраняют свои полезные свойства, если не подвергаются высокой температуре.
Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
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