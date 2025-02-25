Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку
В Индии спустя 85 лет заново открыли рыбу, считавшаяся вымершей
Растяжки исчезнут навсегда: проверенные способы сделать кожу гладкой
Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета
Лазурная мечта Сардинии: как попасть в пляжный рай Кала-Голорице
Владельцы в восторге, а питомцы страдают: скрытая угроза окрашивания шерсти
Цены растут, но спрос держится: готовые блины продолжают покорять сердца россиян
Не выбрасывайте это: добавьте в почву — и шпинат даст рекордный урожай

Даже жирное сало лучше, чем эти масла – ошибка, которую совершают многие

1:28
Еда

Без масла на кухне не обойтись, но то, что используют большинство, может быть не лучшим выбором. Рафинированное подсолнечное масло — привычный продукт, но стоит ли его использовать для жарки?

сковородка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сковородка

Чем опасно подсолнечное масло при жарке

Жарка не считается полезным способом приготовления, но полностью отказаться от неё сложно. Поэтому нутрициолог Наталья Титовченко советует хотя бы правильно выбирать масло.

При нагревании растительные масла образуют трансжиры — соединения, которые негативно влияют на здоровье. Более того, в процессе рафинирования из масла удаляются почти все полезные вещества.

Какое масло выбрать для жарки

Лучше всего подходят насыщенные жиры, которые обладают высокой точкой дымления (от 200°C). Они не горят и не выделяют вредные вещества при нагревании.

Вот лучшие варианты:

  • Топлёное сливочное масло (гхи)
  • Кокосовое масло
  • Масло авокадо
  • Смалец (свиное или гусиное сало)

Эти масла не только безопаснее при жарке, но и содержат полезные жиры, которые лучше усваиваются организмом.

Как правильно использовать растительные масла

Большинство растительных масел лучше оставить для заправок и холодных блюд. Например, оливковое масло первого отжима или льняное масло сохраняют свои полезные свойства, если не подвергаются высокой температуре.

Уточнения

Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Последние материалы
Секрет стабильного сахара в крови: достаточно изменить одну привычку
В Индии спустя 85 лет заново открыли рыбу, считавшаяся вымершей
Растяжки исчезнут навсегда: проверенные способы сделать кожу гладкой
Хотите ласковую кошку? Тогда выбирайте питомца именно этого цвета
Лазурная мечта Сардинии: как попасть в пляжный рай Кала-Голорице
Владельцы в восторге, а питомцы страдают: скрытая угроза окрашивания шерсти
Цены растут, но спрос держится: готовые блины продолжают покорять сердца россиян
Не выбрасывайте это: добавьте в почву — и шпинат даст рекордный урожай
Даже жирное сало лучше, чем эти масла – ошибка, которую совершают многие
Коммунальные платежи после продажи квартиры: сюрпризы, о которых молчат риелторы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.