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Безалкогольное пиво и пивной живот – связь, о которой мало кто знает

1:27
Еда

Многие считают, что безалкогольное пиво — безопасная альтернатива обычному. Спирта в нём почти нет, значит, и вреда тоже? На самом деле всё не так просто.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

Без градуса, но не без последствий

Нутрициолог Юлия Попова объяснила, что технология производства безалкогольного пива мало отличается от классического. Процент алкоголя снижается, но не исчезает полностью. Это значит, что даже такой напиток может воздействовать на организм.

Кроме того, пиво — это быстрые углеводы и немалое количество калорий. Оно перегружает печень, почки и способствует отёкам. А ещё его влияние на поджелудочную железу может быть не таким безобидным, как кажется.

Гормональный дисбаланс и "пивной живот"

Есть ещё одна причина задуматься перед тем, как открывать банку холодного пенного. Пиво, даже безалкогольное, содержит фитоэстрогены — вещества, схожие с женским гормоном эстрадиолом.

Для женщин это может привести к гормональным сбоям, а у мужчин — к образованию "пивного живота" и снижению уровня тестостерона.

Стоит ли отказываться от безалкогольного пива

Редкие случаи употребления напитка вряд ли нанесут серьёзный вред. Но если пить его регулярно, стоит учитывать все риски. Безалкогольное — не значит безвредное.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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