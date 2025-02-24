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Все делают наоборот: этот способ поможет быстрее выздороветь

2:00
Еда

При первых симптомах болезни многие задумываются: стоит ли есть больше, чтобы набраться сил, или, наоборот, отказаться от еды, чтобы дать организму сконцентрироваться на выздоровлении?

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Существует известное выражение: "Накорми простуду, замори голодом лихорадку". В нем есть доля правды. По словам профессора Тома Уилкинсона, всё зависит от стадии болезни.

Когда простуда только начинается — организму нужна энергия

Иммунная система активно борется с вирусом, и ей требуется подпитка. Клетки, защищающие организм, потребляют много энергии, а значит, питание в этот период должно быть сбалансированным и насыщенным питательными веществами. Калорийная пища помогает быстрее восстановить силы.

Лучший выбор — теплые бульоны, нежирное мясо, овощи, богатые витаминами, а также продукты, содержащие белок.

Высокая температура снижает аппетит — это нормально

Когда начинается лихорадка, организм сам регулирует свои потребности. Повышенная температура может подавлять чувство голода, и в таком случае не стоит заставлять себя есть.

Однако намеренное голодание не принесет пользы. Можно заменить тяжелую пищу на легкие блюда, например, бульоны, фруктовые пюре или теплые чаи. Важно не допускать обезвоживания — питьевой режим играет ключевую роль.

Что говорят исследования

Некоторые считают, что при температуре лучше совсем отказаться от еды, чтобы не перегружать организм. Однако пока нет научных доказательств эффективности такого подхода. Издание The Guardian подтверждает: ограничение питания во время лихорадки не доказано как способ, ускоряющий выздоровление.

Вывод прост: если есть аппетит, отказываться от еды не стоит. Организм сам подскажет, что ему нужно.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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