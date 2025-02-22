Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Щи с рыбными консервами — это быстрый, ароматный и сытный суп, который не требует долгого варения бульона. Всего 30 минут — и у вас на столе классическое русское блюдо с приятной кислинкой от квашеной капусты.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Что понадобится (на 4 порции):

Основные ингредиенты:

1 л воды

1 банка рыбных консервов (сайра, горбуша, сардины или скумбрия)

(сайра, горбуша, сардины или скумбрия) 2 картофелины

1 морковь

1 луковица

150 г квашеной капусты

1 ст. л. растительного масла

Соль, перец, лавровый лист - по вкусу

Как приготовить:

Подготовьте овощи: помойте, почистите, нарежьте картофель брусочками. Капусту промойте от лишнего рассола. Варите картофель: залейте водой, доведите до кипения и варите 5 минут. Сделайте зажарку: натрите морковь, нарежьте лук мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до мягкости. Соберите суп: добавьте в кастрюлю обжаренные овощи, затем квашеную капусту. Добавьте рыбу: слейте рассол из консервов, разомните рыбу вилкой, выложите в суп. Доведите до вкуса: положите лавровый лист, соль и перец, проварите ещё 6-7 минут. Дайте настояться: снимите с огня и оставьте под крышкой на 10 минут.

Щи станут ещё вкуснее, если перед подачей добавить сметану и зелень. А с ржаным хлебом они особенно хороши!

Этот суп — находка для занятых людей: минимум усилий, а результат потрясающий.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

