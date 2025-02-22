Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт

Щи с рыбными консервами — это быстрый, ароматный и сытный суп, который не требует долгого варения бульона. Всего 30 минут — и у вас на столе классическое русское блюдо с приятной кислинкой от квашеной капусты.
Основные ингредиенты:
Щи станут ещё вкуснее, если перед подачей добавить сметану и зелень. А с ржаным хлебом они особенно хороши!
Этот суп — находка для занятых людей: минимум усилий, а результат потрясающий.
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
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