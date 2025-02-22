Сочные, ароматные, нежные — эти капкейки станут вашими любимыми

Эти нежные кокосовые капкейки с освежающим лаймовым кремом подарят вам ощущение пляжного отдыха на Карибах. Лёгкий воздушный бисквит, аромат кокоса, пикантная кислинка лайма и нежнейший крем из маскарпоне — этот десерт точно стоит попробовать!
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Капкейки
Что понадобится (на 12 порций):
Для теста:
210 г муки
40 г кокосовой стружки (+ немного для украшения)
170 г сливочного масла (комнатной температуры)
180 г сахара
2 больших яйца + 2 белка
180 мл кокосового молока
2 ч. л. разрыхлителя
Щепотка соли
Для лаймового крема:
4 желтка
100 г сахара
70 г сливочного масла
60 мл лаймового сока
Цедра 2 лаймов
Щепотка соли
Для маскарпоне-крема:
240 г маскарпоне
240 мл сливок (33%)
50 г сахарной пудры
Как приготовить:
Лаймовый крем: взбейте желтки с сахаром и солью, добавьте сок и цедру лайма. Перелейте в сотейник, варите на среднем огне 5 минут, помешивая. Добавьте масло, размешайте до однородности. Остудите, уберите в холодильник на 3 часа.
Приготовьте тесто: просейте муку с разрыхлителем, добавьте кокосовую стружку.
Взбейте масло с сахаром до пышности, добавляйте по одному яйца и белки.
Чередуйте добавление муки и кокосового молока, аккуратно перемешивая.
Разложите тесто по 12 формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C. Остудите.
Вырежьте небольшое углубление в капкейках, наполните лаймовым кремом с помощью кондитерского мешка.
Взбейте сливки с сахарной пудрой до жёстких пиков, добавьте маскарпоне. Покройте капкейки кремом, посыпьте кокосовой стружкой и украсьте по желанию.
Если хотите усилить тропический вкус, добавьте в тесто щепотку тёртого мускатного ореха или каплю рома.
Эти капкейки станут гвоздём любой вечеринки и подарят кусочек летнего настроения даже в самую пасмурную погоду!
Уточнения
Капкейк (англ. cupcake - букв. "чашечный торт", также сказочный тортfairy cake) — американское название кекса.