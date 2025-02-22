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Сочные, ароматные, нежные — эти капкейки станут вашими любимыми

2:21
Еда

Эти нежные кокосовые капкейки с освежающим лаймовым кремом подарят вам ощущение пляжного отдыха на Карибах. Лёгкий воздушный бисквит, аромат кокоса, пикантная кислинка лайма и нежнейший крем из маскарпоне — этот десерт точно стоит попробовать!

Капкейки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капкейки

Что понадобится (на 12 порций):

Для теста:

  • 210 г муки
  • 40 г кокосовой стружки (+ немного для украшения)
  • 170 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 180 г сахара
  • 2 больших яйца + 2 белка
  • 180 мл кокосового молока
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Для лаймового крема:

  • 4 желтка
  • 100 г сахара
  • 70 г сливочного масла
  • 60 мл лаймового сока
  • Цедра 2 лаймов
  • Щепотка соли

Для маскарпоне-крема:

  • 240 г маскарпоне
  • 240 мл сливок (33%)
  • 50 г сахарной пудры

Как приготовить:

  1. Лаймовый крем: взбейте желтки с сахаром и солью, добавьте сок и цедру лайма. Перелейте в сотейник, варите на среднем огне 5 минут, помешивая. Добавьте масло, размешайте до однородности. Остудите, уберите в холодильник на 3 часа.
  2. Приготовьте тесто: просейте муку с разрыхлителем, добавьте кокосовую стружку.
  3. Взбейте масло с сахаром до пышности, добавляйте по одному яйца и белки.
  4. Чередуйте добавление муки и кокосового молока, аккуратно перемешивая.
  5. Разложите тесто по 12 формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C. Остудите.
  6. Вырежьте небольшое углубление в капкейках, наполните лаймовым кремом с помощью кондитерского мешка.
  7. Взбейте сливки с сахарной пудрой до жёстких пиков, добавьте маскарпоне. Покройте капкейки кремом, посыпьте кокосовой стружкой и украсьте по желанию.

Если хотите усилить тропический вкус, добавьте в тесто щепотку тёртого мускатного ореха или каплю рома.

Эти капкейки станут гвоздём любой вечеринки и подарят кусочек летнего настроения даже в самую пасмурную погоду!

Уточнения

Капкейк (англ. cupcake - букв. "чашечный торт", также сказочный торт fairy cake) — американское название кекса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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