Сочные, ароматные, нежные — эти капкейки станут вашими любимыми

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти нежные кокосовые капкейки с освежающим лаймовым кремом подарят вам ощущение пляжного отдыха на Карибах. Лёгкий воздушный бисквит, аромат кокоса, пикантная кислинка лайма и нежнейший крем из маскарпоне — этот десерт точно стоит попробовать!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капкейки

Что понадобится (на 12 порций):

Для теста:

210 г муки

40 г кокосовой стружки (+ немного для украшения)

170 г сливочного масла (комнатной температуры)

180 г сахара

2 больших яйца + 2 белка

180 мл кокосового молока

2 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Для лаймового крема:

4 желтка

100 г сахара

70 г сливочного масла

60 мл лаймового сока

Цедра 2 лаймов

Щепотка соли

Для маскарпоне-крема:

240 г маскарпоне

240 мл сливок (33%)

50 г сахарной пудры

Как приготовить:

Лаймовый крем: взбейте желтки с сахаром и солью, добавьте сок и цедру лайма. Перелейте в сотейник, варите на среднем огне 5 минут, помешивая. Добавьте масло, размешайте до однородности. Остудите, уберите в холодильник на 3 часа. Приготовьте тесто: просейте муку с разрыхлителем, добавьте кокосовую стружку. Взбейте масло с сахаром до пышности, добавляйте по одному яйца и белки. Чередуйте добавление муки и кокосового молока, аккуратно перемешивая. Разложите тесто по 12 формочкам и выпекайте 25 минут при 180°C. Остудите. Вырежьте небольшое углубление в капкейках, наполните лаймовым кремом с помощью кондитерского мешка. Взбейте сливки с сахарной пудрой до жёстких пиков, добавьте маскарпоне. Покройте капкейки кремом, посыпьте кокосовой стружкой и украсьте по желанию.

Если хотите усилить тропический вкус, добавьте в тесто щепотку тёртого мускатного ореха или каплю рома.

Эти капкейки станут гвоздём любой вечеринки и подарят кусочек летнего настроения даже в самую пасмурную погоду!

Уточнения

Капкейк (англ. cupcake - букв. "чашечный торт", также сказочный торт fairy cake) — американское название кекса.

