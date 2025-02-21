Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Брускетта — это не просто закуска, а настоящий праздник вкуса! Вариаций этой итальянской классики множество, но сочетание прошутто, песто и нежной страчателлы — поистине беспроигрышное. А самое приятное? Готовится брускетта всего за 5 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брускетта

Что понадобится (на 4 порции):

100 г хлеба (ржано-пшеничный, чиабатта или деревенский на закваске)

4 ч. л. соуса песто

100 г сыра страчателла

8 томатов черри

80 г прошутто

Как приготовить:

Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде, чтобы получилась хрустящая корочка. Смажьте каждый ломтик ароматным песто. Разложите страчателлу — предварительно разделите её на волокна руками или вилками. Добавьте черри (по 4 половинки на ломтик) и прошутто (по 2 ломтика).

Чтобы вкус был ещё более насыщенным, используйте домашний песто или слегка сбрызните готовую брускетту оливковым маслом!

Теперь остаётся только насладиться идеальным балансом сливочности, свежести и пикантности — как будто вы в самой Италии!

Уточнения

Бруске́тта (итал. bruschetta) — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.

