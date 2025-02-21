Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком

Брускетта — это не просто закуска, а настоящий праздник вкуса! Вариаций этой итальянской классики множество, но сочетание прошутто, песто и нежной страчателлы — поистине беспроигрышное. А самое приятное? Готовится брускетта всего за 5 минут!
Чтобы вкус был ещё более насыщенным, используйте домашний песто или слегка сбрызните готовую брускетту оливковым маслом!
Теперь остаётся только насладиться идеальным балансом сливочности, свежести и пикантности — как будто вы в самой Италии!
Бруске́тта (итал. bruschetta) — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.
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