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Так вкусно, что забудете про бутерброды: готовим брускетту с итальянским шиком

1:12
Еда

Брускетта — это не просто закуска, а настоящий праздник вкуса! Вариаций этой итальянской классики множество, но сочетание прошутто, песто и нежной страчателлы — поистине беспроигрышное. А самое приятное? Готовится брускетта всего за 5 минут!

Брускетта
Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брускетта

Что понадобится (на 4 порции):

  • 100 г хлеба (ржано-пшеничный, чиабатта или деревенский на закваске)
  • 4 ч. л. соуса песто
  • 100 г сыра страчателла
  • 8 томатов черри
  • 80 г прошутто

Как приготовить:

  1. Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде, чтобы получилась хрустящая корочка.
  2. Смажьте каждый ломтик ароматным песто.
  3. Разложите страчателлу — предварительно разделите её на волокна руками или вилками.
  4. Добавьте черри (по 4 половинки на ломтик) и прошутто (по 2 ломтика).

Чтобы вкус был ещё более насыщенным, используйте домашний песто или слегка сбрызните готовую брускетту оливковым маслом!

Теперь остаётся только насладиться идеальным балансом сливочности, свежести и пикантности — как будто вы в самой Италии!

Уточнения

Бруске́тта (итал. bruschetta) — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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