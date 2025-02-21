Масленица по-новому: блины, которые не требуют целой горы теста

Блины — неотъемлемая часть семейного завтрака и особенно Масленицы. Кто-то любит тонкие, ажурные, а кто-то — пышные и сытные. Если у вас в холодильнике завалялось кислое молоко, не спешите его выбрасывать — из него можно приготовить идеальные пышные блины, которые утолят голод всего за пару штук!
Что понадобится:
Попробуйте этот способ и удивите близких пышными, ароматными блинами!
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?