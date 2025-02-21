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Масленица по-новому: блины, которые не требуют целой горы теста

1:23
Еда

Блины — неотъемлемая часть семейного завтрака и особенно Масленицы. Кто-то любит тонкие, ажурные, а кто-то — пышные и сытные. Если у вас в холодильнике завалялось кислое молоко, не спешите его выбрасывать — из него можно приготовить идеальные пышные блины, которые утолят голод всего за пару штук!

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Рецепт блинов на кислом молоке

Что понадобится:

  • кислое молоко — 1,5 стакана
  • мука — 1 стакан
  • яйцо — 1 шт.
  • сода — 1/2 ч. л.
  • соль, сахар — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Как готовить:

  1. Влить кислое молоко в глубокую миску (оно должно быть комнатной температуры).
  2. Добавить яйцо, соду, соль, сахар, хорошо перемешать.
  3. Просеять муку и смешать с тестом до однородности, чтобы не осталось комков.
  4. Дать тесту немного постоять, разогреть сковороду, выпекать блины на сливочном или растительном масле.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

  • Экономичный — не придётся выливать прокисшее молоко.
  • Сытный — всего 2-3 блина хватит, чтобы наесться.
  • Простой — никаких сложных ингредиентов, а результат всегда удачный.

Попробуйте этот способ и удивите близких пышными, ароматными блинами!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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