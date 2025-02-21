Этот простой метод избавит вас от утренней суеты — и каша будет вкуснее

Каши — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Злаки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а значит, отлично подходят для завтрака. Но вот беда — с утра не всегда есть силы и желание стоять у плиты.
Хорошая новость: варить вовсе не обязательно! Многие крупы отлично готовятся методом запаривания, позволяя вам сэкономить утреннее время.
Лайфхак: добавьте сухофрукты, орехи или мёд, чтобы сделать кашу ещё вкуснее и полезнее!
Теперь завтрак можно приготовить без хлопот — просто заливаем кипятком и наслаждаемся полезным блюдом.
Ка́ша — жидкая, густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?