Этот простой метод избавит вас от утренней суеты — и каша будет вкуснее

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Каши — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Злаки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а значит, отлично подходят для завтрака. Но вот беда — с утра не всегда есть силы и желание стоять у плиты.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain абрикосовая каша

Хорошая новость: варить вовсе не обязательно! Многие крупы отлично готовятся методом запаривания, позволяя вам сэкономить утреннее время.

Как приготовить кашу без варки?

Геркулес — лидер среди запаренных каш. Просто залейте хлопья кипятком, накройте и через несколько минут завтрак готов. Гречка — подходит как обжаренная, так и зелёная. Залейте кипятком с вечера, укутайте — утром получите рассыпчатую кашу. Пшено, кускус, пшеничная крупа — промойте, залейте кипятком и укутайте в полотенце или одеяло. Через 30-40 минут готово. Рис и перловка — требуют больше времени, поэтому их лучше запаривать в духовке или термосе.

Лайфхак: добавьте сухофрукты, орехи или мёд, чтобы сделать кашу ещё вкуснее и полезнее!

Теперь завтрак можно приготовить без хлопот — просто заливаем кипятком и наслаждаемся полезным блюдом.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

