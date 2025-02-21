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Этот простой метод избавит вас от утренней суеты — и каша будет вкуснее

1:17
Еда

Каши — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Злаки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, а значит, отлично подходят для завтрака. Но вот беда — с утра не всегда есть силы и желание стоять у плиты.

абрикосовая каша
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
абрикосовая каша

Хорошая новость: варить вовсе не обязательно! Многие крупы отлично готовятся методом запаривания, позволяя вам сэкономить утреннее время.

Как приготовить кашу без варки?

  1. Геркулес — лидер среди запаренных каш. Просто залейте хлопья кипятком, накройте и через несколько минут завтрак готов.
  2. Гречка — подходит как обжаренная, так и зелёная. Залейте кипятком с вечера, укутайте — утром получите рассыпчатую кашу.
  3. Пшено, кускус, пшеничная крупа — промойте, залейте кипятком и укутайте в полотенце или одеяло. Через 30-40 минут готово.
  4. Рис и перловка — требуют больше времени, поэтому их лучше запаривать в духовке или термосе.

Лайфхак: добавьте сухофрукты, орехи или мёд, чтобы сделать кашу ещё вкуснее и полезнее!

Теперь завтрак можно приготовить без хлопот — просто заливаем кипятком и наслаждаемся полезным блюдом.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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