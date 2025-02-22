Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа на грани: Орбан предрёк экономическую катастрофу
Чашка кофе — и давление на месте: психологический эффект, о котором вы не знали
Этот метод кажется странным, но он реально работает: как получить больше картошки без лишних затрат
Когда тапка в пол заканчивается взрывом — эпичный крах тюнингованного Audi RS6
Онлайн-шоппинг без сюрпризов: стилист объясняет, как не ошибиться
Тайный регион во Франции, окружённый 2600 метрами крепостных стен
Это изменит рынок недвижимости: власти задумались о регистрации в апартаментах
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен

Раскрыт секрет идеальной хрустящей корочки: жарим картофель как шеф-повар!

2:01
Еда

Жареный картофель обладает невероятным вкусом, особенно если он идеально приготовлен. Однако для получения правильной текстуры и идеального сочетания вкусов нужно время и практика. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам достичь совершенства в приготовлении этого простого блюда.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Выбор картофеля

Для жарки лучше всего подходят крахмалистые сорта, такие как Рассетс, Марис Пайпер или Король Эдуард. Эти виды картофеля обеспечивают воздушную внутреннюю структуру и хрустящую внешнюю корочку.

Очищение и нарезка

Картофель следует очистить от кожуры и нарезать одинаковыми ломтиками. Равномерная толщина обеспечит однородность прожарки.

Пропарка

Сначала отварите картофель в течение примерно 10 минут. Важно, чтобы он был мягким снаружи, но оставался твёрдым внутри. Эта предварительная обработка создает основу для последующей жарки.

Создание рыхлых краёв

После варки слейте воду и слегка потрясите кастрюлю с картофелем. Таким образом вы создадите неровности на поверхности клубней, что способствует образованию аппетитной корочки.

Метод горячего масла

Разогрейте духовку вместе с противнем и растительным маслом. Как только масло начнёт шипеть, аккуратно выложите картофель. Первичное соприкосновение с горячим маслом важно для образования хрустящей корочки.

Добавление приправ

Щедро посолите картофель и добавьте любимые специи или травы. Они придадут блюду дополнительные слои вкуса.

Переворачивание

Во время запекания переверните картофель наполовину. Это позволит равномерно распределить тепло и добиться золотистого цвета со всех сторон.

Ближе к концу готовки внимательно наблюдайте за картофелем. Как только он достигнет золотистой окраски и приобретет нужную хрусткость, можно подавать на стол.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Еда и рецепты
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость Аудио 
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Наука и техника
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Последние материалы
Европа на грани: Орбан предрёк экономическую катастрофу
Чашка кофе — и давление на месте: психологический эффект, о котором вы не знали
Этот метод кажется странным, но он реально работает: как получить больше картошки без лишних затрат
Когда тапка в пол заканчивается взрывом — эпичный крах тюнингованного Audi RS6
Онлайн-шоппинг без сюрпризов: стилист объясняет, как не ошибиться
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры
Тайный регион во Франции, окружённый 2600 метрами крепостных стен
Это изменит рынок недвижимости: власти задумались о регистрации в апартаментах
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.