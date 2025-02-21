Завтрак за 5 минут: вот как приготовить чудо-запеканку в микроволновке — пальчики оближешь

Вкусная запеканка в микроволновке из овсянки с яблоками и морковью, которая получается сочной и в меру сладкой.
Вам понадобится: 40 г овсяных хлопьев, 3 яблока, 1 морковь, 1 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
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