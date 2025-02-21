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Завтрак за 5 минут: вот как приготовить чудо-запеканку в микроволновке — пальчики оближешь

Еда

Вкусная запеканка в микроволновке из овсянки с яблоками и морковью, которая получается сочной и в меру сладкой.

Вам понадобится: 40 г овсяных хлопьев, 3 яблока, 1 морковь, 1 ст. л. сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Способ приготовления:

  1. В чаше блендере соедините овсяные хлопья, яйцо, сливочное масло, муку и разрыхлитель. Чуть измельчите.
  2. Морковь натрите на мелкой тёрке, яблоко нарежьте на небольшие кусочки. Всё это добавьте в чашу блендера и измельчите почти до однородного состояния.
  3. Выложите массу в формы для выпечки, либо просто в стаканы. Готовьте в микроволновке 5 минут на большой мощности.

Приятного аппетита!

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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