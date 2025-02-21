Стоит ли заменить хлеб тостами

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

В погоне за похудением многие люди начинают с отказа от хлеба. Его заменяют тосты. Достойная ли это замена или просто маркетинговый ход? Об этом пишет издание Ow.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Важно понимать, что хлеб не является вредной пищей, если у него чистый состав. При умеренном потреблении хлеб даст человеку пользу в виде энергии, ведь в нём содержатся углеводы. Они необходимы для ежедневного рациона и должны обязательно присутствовать в завтраке и обеде.

Если сравнить хлеб и тост, то последний окажется более калорийным. Это объясняется тем, что в тостах нет воды, без которой их объём полностью составляет мука. Плюс в них больше сахара, из-за которого чувство сытости не продержится долго.

Диетолог Ева Цаку рекомендует отказаться от тостов в пользу цельнозернового и многозернового хлеба. В таком хлебе много клетчатки и питательных веществ. Также эксперт рекомендует читать состав продукта. В нём не должно быть рапсового и пальмового масла, консервантов и сомнительных добавок.