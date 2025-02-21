Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ могут попытаться реализовать Курский сценарий в приграничье Брянской области
Лёгкий и красивый: новейший плёночный маникюр без вреда для ногтей
Добавьте этот орех в рацион — и уровень холестерина пойдет вниз
Число депортированных из США мигрантов снизилось? СМИ пишут, что за месяц депортировано 37660 человек
Величественный замок Торрекьяра в Италии, в который невозможно не влюбиться
Сжигать жир и терять вес можно быстрее, если вы тренируетесь натощак: миф или правда?
Зарплаты в розничной торговле: как изменились предложения работодателей
Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала
Вы заблуждаетесь: 5 опасных ошибок, которые делают все владельцы собак

Стоит ли заменить хлеб тостами

1:12
Еда

В погоне за похудением многие люди начинают с отказа от хлеба. Его заменяют тосты. Достойная ли это замена или просто маркетинговый ход? Об этом пишет издание Ow.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Важно понимать, что хлеб не является вредной пищей, если у него чистый состав. При умеренном потреблении хлеб даст человеку пользу в виде энергии, ведь в нём содержатся углеводы. Они необходимы для ежедневного рациона и должны обязательно присутствовать в завтраке и обеде.

Если сравнить хлеб и тост, то последний окажется более калорийным. Это объясняется тем, что в тостах нет воды, без которой их объём полностью составляет мука. Плюс в них больше сахара, из-за которого чувство сытости не продержится долго.

Диетолог Ева Цаку рекомендует отказаться от тостов в пользу цельнозернового и многозернового хлеба. В таком хлебе много клетчатки и питательных веществ. Также эксперт рекомендует читать состав продукта. В нём не должно быть рапсового и пальмового масла, консервантов и сомнительных добавок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье Аудио 
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
ВСУ могут попытаться реализовать Курский сценарий в приграничье Брянской области
Лёгкий и красивый: новейший плёночный маникюр без вреда для ногтей
Добавьте этот орех в рацион — и уровень холестерина пойдет вниз
Число депортированных из США мигрантов снизилось? СМИ пишут, что за месяц депортировано 37660 человек
Величественный замок Торрекьяра в Италии, в который невозможно не влюбиться
Сжигать жир и терять вес можно быстрее, если вы тренируетесь натощак: миф или правда?
Зарплаты в розничной торговле: как изменились предложения работодателей
Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала
Вы заблуждаетесь: 5 опасных ошибок, которые делают все владельцы собак
Вторичный рынок в плюсе: как изменились предпочтения автолюбителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.