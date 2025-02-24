Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность

Всё это время мы боялись зря: были названы продукты, которые можно есть без страха

1:26
Еда

Долгое время считалось, что высокий уровень холестерина в крови напрямую приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, по словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Ксении Селезнёвой, не всё так просто.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Откуда берётся холестерин

Большая часть холестерина образуется в организме, а не поступает с пищей. Только у небольшой группы людей генетическая предрасположенность делает диетический холестерин опасным.

Когда нужно снижать холестерин?
Если уровень "вредного" холестерина повышен, а "полезного" — снижен, рекомендуется гипохолестериновая диета. Уже через 1-2 месяца можно оценить её эффект.

Что нельзя есть при высоком холестерине

— Жирное мясо (свинина, телятина)
— Субпродукты (печень, почки)
— Колбасы, сосиски
— Фастфуд
— Сливочное масло
— Морепродукты (креветки, крабы, лобстеры)

Как снизить уровень "плохого" холестерина

— Добавить омега-3 жирные кислоты (рыба, льняное масло, орехи)
— Контролировать массу тела и объём талии (у мужчин не более 94 см)
— Увеличить физическую активность (даже ходьба помогает!)

Не весь холестерин вреден, и далеко не все люди подвержены его негативному влиянию. Главное — правильный баланс, физическая активность и осознанный подход к питанию.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Красота и стиль
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность
Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.