Всё это время мы боялись зря: были названы продукты, которые можно есть без страха

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Долгое время считалось, что высокий уровень холестерина в крови напрямую приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, по словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Ксении Селезнёвой, не всё так просто.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Откуда берётся холестерин

Большая часть холестерина образуется в организме, а не поступает с пищей. Только у небольшой группы людей генетическая предрасположенность делает диетический холестерин опасным.

Когда нужно снижать холестерин?

Если уровень "вредного" холестерина повышен, а "полезного" — снижен, рекомендуется гипохолестериновая диета. Уже через 1-2 месяца можно оценить её эффект.

Что нельзя есть при высоком холестерине

— Жирное мясо (свинина, телятина)

— Субпродукты (печень, почки)

— Колбасы, сосиски

— Фастфуд

— Сливочное масло

— Морепродукты (креветки, крабы, лобстеры)

Как снизить уровень "плохого" холестерина

— Добавить омега-3 жирные кислоты (рыба, льняное масло, орехи)

— Контролировать массу тела и объём талии (у мужчин не более 94 см)

— Увеличить физическую активность (даже ходьба помогает!)

Не весь холестерин вреден, и далеко не все люди подвержены его негативному влиянию. Главное — правильный баланс, физическая активность и осознанный подход к питанию.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



