Всё это время мы боялись зря: были названы продукты, которые можно есть без страха

Долгое время считалось, что высокий уровень холестерина в крови напрямую приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако, по словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Ксении Селезнёвой, не всё так просто.
Большая часть холестерина образуется в организме, а не поступает с пищей. Только у небольшой группы людей генетическая предрасположенность делает диетический холестерин опасным.
Когда нужно снижать холестерин?
Если уровень "вредного" холестерина повышен, а "полезного" — снижен, рекомендуется гипохолестериновая диета. Уже через 1-2 месяца можно оценить её эффект.
— Жирное мясо (свинина, телятина)
— Субпродукты (печень, почки)
— Колбасы, сосиски
— Фастфуд
— Сливочное масло
— Морепродукты (креветки, крабы, лобстеры)
— Добавить омега-3 жирные кислоты (рыба, льняное масло, орехи)
— Контролировать массу тела и объём талии (у мужчин не более 94 см)
— Увеличить физическую активность (даже ходьба помогает!)
Не весь холестерин вреден, и далеко не все люди подвержены его негативному влиянию. Главное — правильный баланс, физическая активность и осознанный подход к питанию.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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