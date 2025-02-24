Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы замечаете постоянную усталость, выпадение волос и частые простуды, это может быть признаком дефицита цинка. По словам доктора Александра Мясникова, этот микроэлемент жизненно важен для организма, но его нехватка встречается довольно часто.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Почему цинк так важен

Цинк участвует во множестве процессов:

— Поддерживает иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями.

— Способствует росту и укреплению волос.

— Ускоряет заживление ран и восстанавливает кожу.

— Поддерживает обмен веществ и уровень энергии.

По частоте дефицит цинка занимает третье место среди самых распространённых нехваток микроэлементов — после йода и железа.

Кому особенно важно следить за уровнем цинка

Недостаток цинка могут спровоцировать хронические заболевания:

— сахарный диабет,

— язвенный колит,

— ревматоидный артрит,

— воспалительные процессы в организме.

Как восполнить нехватку цинка

Доктор Мясников советует обратить внимание на рацион и включить в меню продукты, богатые этим микроэлементом:

— Курица и другие мясные продукты,

— Тыквенные семечки,

— Бобовые (фасоль, нут, чечевица),

— Морепродукты (креветки, устрицы, рыба),

— Пророщенные зёрна,

— Кедровые и миндальные орехи,

— Отруби,

— Какао.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

