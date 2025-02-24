Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку
Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей
Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод
Теплица как инвестиция: преимущества и доход от собственного урожая
Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит
Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте
Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Кошки разговаривают с людьми по-своему — что значат эти звуки
Усики, которые меняют мир: откройте тайну сверхчувствительных комариных датчиков

Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды

1:25
Еда

Если вы замечаете постоянную усталость, выпадение волос и частые простуды, это может быть признаком дефицита цинка. По словам доктора Александра Мясникова, этот микроэлемент жизненно важен для организма, но его нехватка встречается довольно часто.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Почему цинк так важен

Цинк участвует во множестве процессов:

— Поддерживает иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями.
— Способствует росту и укреплению волос.
— Ускоряет заживление ран и восстанавливает кожу.
— Поддерживает обмен веществ и уровень энергии.

По частоте дефицит цинка занимает третье место среди самых распространённых нехваток микроэлементов — после йода и железа.

Кому особенно важно следить за уровнем цинка

Недостаток цинка могут спровоцировать хронические заболевания:

— сахарный диабет,
— язвенный колит,
— ревматоидный артрит,
— воспалительные процессы в организме.

Как восполнить нехватку цинка

Доктор Мясников советует обратить внимание на рацион и включить в меню продукты, богатые этим микроэлементом:

— Курица и другие мясные продукты,
— Тыквенные семечки,
— Бобовые (фасоль, нут, чечевица),
— Морепродукты (креветки, устрицы, рыба),
— Пророщенные зёрна,
— Кедровые и миндальные орехи,
— Отруби,
— Какао.

Уточнения

Са́харный диабе́т  — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить
Садоводство, цветоводство
Жимолость не из тех, кто плодоносит просто так: рассказываем, чем её можно подкупить Аудио 
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку
Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей
Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод
Теплица как инвестиция: преимущества и доход от собственного урожая
Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит
Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте
Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Кошки разговаривают с людьми по-своему — что значат эти звуки
Усики, которые меняют мир: откройте тайну сверхчувствительных комариных датчиков
Где в России можно отдохнуть весной бюджетно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.