Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды

Если вы замечаете постоянную усталость, выпадение волос и частые простуды, это может быть признаком дефицита цинка. По словам доктора Александра Мясникова, этот микроэлемент жизненно важен для организма, но его нехватка встречается довольно часто.
Цинк участвует во множестве процессов:
— Поддерживает иммунитет, помогая организму бороться с инфекциями.
— Способствует росту и укреплению волос.
— Ускоряет заживление ран и восстанавливает кожу.
— Поддерживает обмен веществ и уровень энергии.
По частоте дефицит цинка занимает третье место среди самых распространённых нехваток микроэлементов — после йода и железа.
Недостаток цинка могут спровоцировать хронические заболевания:
— сахарный диабет,
— язвенный колит,
— ревматоидный артрит,
— воспалительные процессы в организме.
Доктор Мясников советует обратить внимание на рацион и включить в меню продукты, богатые этим микроэлементом:
— Курица и другие мясные продукты,
— Тыквенные семечки,
— Бобовые (фасоль, нут, чечевица),
— Морепродукты (креветки, устрицы, рыба),
— Пророщенные зёрна,
— Кедровые и миндальные орехи,
— Отруби,
— Какао.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
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