Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит

Замороженное тесто — настоящая находка на кухне, но если разморозить его неправильно, можно испортить текстуру и вкус выпечки. Поэтому важно знать, какой вид теста вы используете, и выбрать подходящий метод размораживания.
Основные виды теста и их особенности:
— Дрожжевое — подходит для хлеба, булочек, пиццы.
— Слоёное — используется для круассанов и пирожных.
— Песочное — основа для печенья.
— Бездрожжевое — применяется в лепёшках и хлебобулочных изделиях.
Самый безопасный способ — в холодильнике.
Этот метод лучше всего сохраняет структуру теста. Достаточно переложить его из морозилки в контейнер и оставить в холодильнике на 8-12 часов (в зависимости от размера).
Быстрая разморозка при комнатной температуре.
— Дрожжевое тесто размораживается за 2-3 часа.
— Слоёное тесто станет мягким через 1-2 часа.
— Песочное тесто размораживается примерно за час.
Чтобы избежать обветривания, тесто лучше завернуть в пищевую плёнку или положить в пакет.
Быстро разморозить тесто можно разными способами, но чем медленнее идёт процесс, тем лучше сохраняется структура. Если время позволяет, выбирайте разморозку в холодильнике. Если нужно срочно — оставляйте при комнатной температуре, но не используйте горячую воду или микроволновку, чтобы тесто не потеряло свою текстуру.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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