Вся семья ест только так — и никакого набора веса: секрет в правильном количестве углеводов

Многие уверены, что эти продукты стоит полностью исключить из рациона ради стройности. Однако специалисты утверждают: важно не отказываться от них, а правильно рассчитывать норму.
Профессор Анатолий Скальный объясняет, что оптимальное количество углеводов в сутки зависит от веса и образа жизни:
— Женщинам рекомендуется 150-200 г углеводов в день.
— Мужчинам — 200-300 г.
— Более точный расчёт: 2-4 г углеводов на 1 кг массы тела.
Если стоит цель похудеть, количество хлеба, картофеля и других источников простых углеводов стоит сократить, но не исключать полностью.
Доктор медицинских наук, ссылаясь на рекомендации, отмечает:
— Активным людям можно съедать до 3 ломтиков хлеба в день.
— 100 г картофеля (отварного или запечённого без масла) не нанесут вреда фигуре.
Хлеб и картофель не мешают здоровью и стройности, если соблюдать баланс. Главное — контролировать порции и выбирать правильные способы приготовления.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
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