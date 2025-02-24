Вся семья ест только так — и никакого набора веса: секрет в правильном количестве углеводов

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что эти продукты стоит полностью исключить из рациона ради стройности. Однако специалисты утверждают: важно не отказываться от них, а правильно рассчитывать норму.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофель

Сколько углеводов можно потреблять

Профессор Анатолий Скальный объясняет, что оптимальное количество углеводов в сутки зависит от веса и образа жизни:

— Женщинам рекомендуется 150-200 г углеводов в день.

— Мужчинам — 200-300 г.

— Более точный расчёт: 2-4 г углеводов на 1 кг массы тела.

Если стоит цель похудеть, количество хлеба, картофеля и других источников простых углеводов стоит сократить, но не исключать полностью.

Сколько хлеба и картофеля можно есть без вреда

Доктор медицинских наук, ссылаясь на рекомендации, отмечает:

— Активным людям можно съедать до 3 ломтиков хлеба в день.

— 100 г картофеля (отварного или запечённого без масла) не нанесут вреда фигуре.

Хлеб и картофель не мешают здоровью и стройности, если соблюдать баланс. Главное — контролировать порции и выбирать правильные способы приготовления.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

