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Еда больше не прилипает: простые хитрости, которые изменят вашу жарку

1:18
Еда

Каждый сталкивался с ситуацией: вроде налили масло, но через пару минут его как будто не было — и еда начала пригорать. Физик Александр Федорченко с коллегами из Чешской академии наук провели серию экспериментов и выяснили, в чём причина этого явления.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Что происходит с маслом во время жарки

Учёные использовали антипригарную сковороду, добавили подсолнечное масло и нагрели её под камерой. Оказалось, что из-за неравномерного нагрева возникает эффект термокапиллярной конвекции: масло сначала нагревается в центре, а затем растекается к краям. В результате середина сковороды остаётся практически сухой, а продукты начинают прилипать.

Как избежать пригорания

Чтобы масло не уходило от центра, специалисты рекомендуют:

— Использовать сковороду с толстым дном, которое равномерно распределяет тепло.
— Жарить на среднем огне, избегая слишком высокой температуры.
— Добавлять немного больше масла, чем обычно.
— Помешивать еду, если это возможно по рецепту.

Главная причина пригорания — неравномерный нагрев сковороды. Простые изменения в технике приготовления помогут сохранить масло на месте и избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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