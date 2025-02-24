Еда больше не прилипает: простые хитрости, которые изменят вашу жарку

Каждый сталкивался с ситуацией: вроде налили масло, но через пару минут его как будто не было — и еда начала пригорать. Физик Александр Федорченко с коллегами из Чешской академии наук провели серию экспериментов и выяснили, в чём причина этого явления.
Учёные использовали антипригарную сковороду, добавили подсолнечное масло и нагрели её под камерой. Оказалось, что из-за неравномерного нагрева возникает эффект термокапиллярной конвекции: масло сначала нагревается в центре, а затем растекается к краям. В результате середина сковороды остаётся практически сухой, а продукты начинают прилипать.
Чтобы масло не уходило от центра, специалисты рекомендуют:
— Использовать сковороду с толстым дном, которое равномерно распределяет тепло.
— Жарить на среднем огне, избегая слишком высокой температуры.
— Добавлять немного больше масла, чем обычно.
— Помешивать еду, если это возможно по рецепту.
Главная причина пригорания — неравномерный нагрев сковороды. Простые изменения в технике приготовления помогут сохранить масло на месте и избежать неприятных ситуаций.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.