Необычный десерт с цукатами и глазурью: как удивить всех за праздничным столом

Вы ищете способ удивить своих близких необычным и восхитительным десертом? Попробуйте приготовить кекс с цукатами и глазурью, который станет настоящим украшением вашего стола. С его ярким вкусом и ароматом, этот торт точно поднимет настроение всем гостям.
1.Разогрейте духовку до 170°С в режиме "горячий воздух".
2. В комбайн добавьте сахар, размягченное сливочное масло и взбивайте на маленькой скорости.
3. Цукаты нарежьте кубиками, накапайте ликер, перемешайте и дайте настояться.
4. Муку смешайте с какао и разрыхлителем.
5. В массу со сливочным маслом добавьте два яйца, немного муки с какао, затем оставшиеся яйца, желток и муку.
6. Добавьте цукаты в тесто и хорошо перемешайте.
7. Форму для кекса смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте около часа. После охладите.
8. Для глазури взбейте белки до пышной пены, добавляя сахарную пудру.
9. Готовый кекс покройте глазурью и обожгите кондитерской горелкой.
Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.
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