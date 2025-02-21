Необычный десерт с цукатами и глазурью: как удивить всех за праздничным столом

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Вы ищете способ удивить своих близких необычным и восхитительным десертом? Попробуйте приготовить кекс с цукатами и глазурью, который станет настоящим украшением вашего стола. С его ярким вкусом и ароматом, этот торт точно поднимет настроение всем гостям.

Фото: freepik is licensed under public domain Шоколадный кекс с цукатами и глазурью

Ингредиенты на 6 порций:

мука — 200 г

сливочное масло — 260 г

сахар — 250 г

куриные яйца — 5 шт.

яичный желток — 1 шт.

засахаренный имбирь — 100 г

апельсиновые цукаты — 100 г

какао — 60 г

ликер Cointreau — 50 мл

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для глазури:

сахарная пудра — 2 ½ ст. л.

яичные белки — 2 шт.

Пошаговый рецепт:

1.Разогрейте духовку до 170°С в режиме "горячий воздух".

2. В комбайн добавьте сахар, размягченное сливочное масло и взбивайте на маленькой скорости.

3. Цукаты нарежьте кубиками, накапайте ликер, перемешайте и дайте настояться.

4. Муку смешайте с какао и разрыхлителем.

5. В массу со сливочным маслом добавьте два яйца, немного муки с какао, затем оставшиеся яйца, желток и муку.

6. Добавьте цукаты в тесто и хорошо перемешайте.

7. Форму для кекса смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте около часа. После охладите.

8. Для глазури взбейте белки до пышной пены, добавляя сахарную пудру.

9. Готовый кекс покройте глазурью и обожгите кондитерской горелкой.

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.

