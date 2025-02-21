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Необычный десерт с цукатами и глазурью: как удивить всех за праздничным столом

1:53
Еда

Вы ищете способ удивить своих близких необычным и восхитительным десертом? Попробуйте приготовить кекс с цукатами и глазурью, который станет настоящим украшением вашего стола. С его ярким вкусом и ароматом, этот торт точно поднимет настроение всем гостям.

Шоколадный кекс с цукатами и глазурью
Фото: freepik is licensed under public domain
Шоколадный кекс с цукатами и глазурью

Ингредиенты на 6 порций:

  • мука — 200 г
  • сливочное масло — 260 г
  • сахар — 250 г
  • куриные яйца — 5 шт.
  • яичный желток — 1 шт.
  • засахаренный имбирь — 100 г
  • апельсиновые цукаты — 100 г
  • какао — 60 г
  • ликер Cointreau — 50 мл
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для глазури:

  • сахарная пудра — 2 ½ ст. л.
  • яичные белки — 2 шт.

Пошаговый рецепт:

1.Разогрейте духовку до 170°С в режиме "горячий воздух".
2. В комбайн добавьте сахар, размягченное сливочное масло и взбивайте на маленькой скорости.
3. Цукаты нарежьте кубиками, накапайте ликер, перемешайте и дайте настояться.
4. Муку смешайте с какао и разрыхлителем.
5. В массу со сливочным маслом добавьте два яйца, немного муки с какао, затем оставшиеся яйца, желток и муку.
6. Добавьте цукаты в тесто и хорошо перемешайте.
7. Форму для кекса смажьте маслом, выложите тесто и выпекайте около часа. После охладите.
8. Для глазури взбейте белки до пышной пены, добавляя сахарную пудру.
9. Готовый кекс покройте глазурью и обожгите кондитерской горелкой.

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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