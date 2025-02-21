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Как превратить обычную капусту в изысканный стейк: простой рецепт с огромной пользой

Еда

Стейк из краснокачанной капусты не только обладает великолепным вкусом, но и является настоящим источником полезных веществ.

Стейк из краснокочанной капусты
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк из краснокочанной капусты

Красная капуста содержит много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний, включая болезни сердца.

Благодаря высокому уровню витамина C, стейк из красной капусты помогает укрепить иммунную систему и содействует заживлению ран. Клетчатка, присутствующая в капусте, улучшает пищеварение и помогает нормализовать уровень холестерина.

Регулярное включение краснокачанной капусты в рацион может оказывать противовоспалительное действие и способствовать поддержанию здоровья костей благодаря витамину К.

Кроме того, это блюдо низкокалорийное, что делает его отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом.

Приготовить стейк из капусты очень просто. Нужно лишь нарезать качан на крупные кольца, добавить специи и масло, а затем запечь в духовке. После запекания получится ароматное и полезное блюдо.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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