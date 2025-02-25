Надёжность машин под ударом — какие бренды разочаровали владельцев

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Автомобильная индустрия до сих пор ощущает последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Согласно исследованию J. D. Power, автомобили 2022 года выпуска демонстрируют худшие показатели надежности с 2009 года. Влияние дефицита комплектующих, перебоев в поставках и сложных условий производства сказывается на долговечности машин.

Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0 Lexus

Чем недовольны владельцы

Исследование, основанное на опросе 34 175 владельцев, показало, что число неисправностей на 100 автомобилей значительно выросло. Главной причиной проблем стали сбои в работе Apple CarPlay и Android Auto. Владельцы жалуются на зависания, отключения и ошибки синхронизации.

Хотя автопроизводители пытаются исправить ситуацию с помощью обновлений по воздуху (OTA), их эффективность оставляет желать лучшего. Только 30% водителей отметили улучшения после обновления, а 56% не заметили никаких изменений.

Какие машины самые надежные

Исследование также показало, что гибридные автомобили лидируют по надежности:

— гибриды — 199 проблем на 100 автомобилей;

— бензиновые автомобили — 200 проблем;

— электромобили (EV) — 223 проблемы;

— дизельные авто — 233 проблемы;

— подключаемые гибриды (PHEV) — 242 проблемы.

Электромобили улучшили свои показатели, сократив число неисправностей на 33 случая на 100 машин по сравнению с прошлым годом. Однако подключаемые гибриды стали менее надежными из-за сложности их конструкции.

Самые надежные автомобильные бренды

J.D. Power составил рейтинг марок по количеству неисправностей на 100 автомобилей. Лидером оказался Lexus, а худший результат показали PHEV-модели.

Топ-10 самых надежных брендов:

Lexus — 140 проблем на 100 автомобилей; Buick — 143 проблемы; Mazda — 161 проблема; Toyota — 162 проблемы; Cadillac и Chevrolet — 169 проблем; GMC — 181 проблема; Porsche — 186 проблем; BMW — 189 проблем; Mini — 190 проблем; Kia — 196 проблем.

Что ждёт автопром в 2025 году

Современные автомобили становятся более технологичными, но программные сбои и проблемы с электроникой портят картину. В 2025 году автопроизводителям предстоит исправлять ошибки, особенно в сегменте электромобилей и подключаемых гибридов, которые остаются наиболее проблемными.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).



