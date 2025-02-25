Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Началась цифровая деменция: ИИ теряет память, забывает ответы и путается в простых вещах — что происходит с нейросетями
Не потратил ни копейки, а баклажаны без единого жука — вот какие растения спасли урожай
Acea требует ускоренного перехода к электромобилям
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Забудьте о сутулости: эксперт показала 3 упражнения, которые спасут спину
Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств
Новое поколение Skoda Octavia RS: синтез стиля и мощности
Когда кола помогает, а не вредит – неожиданный факт о газировке
Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло

Надёжность машин под ударом — какие бренды разочаровали владельцев

2:56
Еда

Автомобильная индустрия до сих пор ощущает последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Согласно исследованию J. D. Power, автомобили 2022 года выпуска демонстрируют худшие показатели надежности с 2009 года. Влияние дефицита комплектующих, перебоев в поставках и сложных условий производства сказывается на долговечности машин.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Чем недовольны владельцы

Исследование, основанное на опросе 34 175 владельцев, показало, что число неисправностей на 100 автомобилей значительно выросло. Главной причиной проблем стали сбои в работе Apple CarPlay и Android Auto. Владельцы жалуются на зависания, отключения и ошибки синхронизации.

Хотя автопроизводители пытаются исправить ситуацию с помощью обновлений по воздуху (OTA), их эффективность оставляет желать лучшего. Только 30% водителей отметили улучшения после обновления, а 56% не заметили никаких изменений.

Какие машины самые надежные

Исследование также показало, что гибридные автомобили лидируют по надежности:

— гибриды — 199 проблем на 100 автомобилей;
— бензиновые автомобили — 200 проблем;
— электромобили (EV) — 223 проблемы;
— дизельные авто — 233 проблемы;
— подключаемые гибриды (PHEV) — 242 проблемы.

Электромобили улучшили свои показатели, сократив число неисправностей на 33 случая на 100 машин по сравнению с прошлым годом. Однако подключаемые гибриды стали менее надежными из-за сложности их конструкции.

Самые надежные автомобильные бренды

J.D. Power составил рейтинг марок по количеству неисправностей на 100 автомобилей. Лидером оказался Lexus, а худший результат показали PHEV-модели.

Топ-10 самых надежных брендов:

  1. Lexus — 140 проблем на 100 автомобилей;
  2. Buick — 143 проблемы;
  3. Mazda — 161 проблема;
  4. Toyota — 162 проблемы;
  5. Cadillac и Chevrolet — 169 проблем;
  6. GMC — 181 проблема;
  7. Porsche — 186 проблем;
  8. BMW — 189 проблем;
  9. Mini — 190 проблем;
  10. Kia — 196 проблем.

Что ждёт автопром в 2025 году

Современные автомобили становятся более технологичными, но программные сбои и проблемы с электроникой портят картину. В 2025 году автопроизводителям предстоит исправлять ошибки, особенно в сегменте электромобилей и подключаемых гибридов, которые остаются наиболее проблемными.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Последние материалы
Модернизированный Ил-114-300 получил секретную роль: как Касатка-Э превратит пассажирский лайнер в морского стражника
Acea требует ускоренного перехода к электромобилям
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Забудьте о сутулости: эксперт показала 3 упражнения, которые спасут спину
Врачи скрывают: эти доступные продукты укрепляют сосуды лучше лекарств
Сводка с фронта: потери ВСУ в Курской области более 63 тысяч человек, Путин, Трамп и переобувшийся Макрон
Новое поколение Skoda Octavia RS: синтез стиля и мощности
Когда кола помогает, а не вредит – неожиданный факт о газировке
Гонки будущего: новые генетически модифицированные лошади готовы побить все рекорды поло
Золотые пляжи, коралловые дома и чистейшая вода: лучшие места архипелага Ламу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.