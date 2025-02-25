Надёжность машин под ударом — какие бренды разочаровали владельцев

Автомобильная индустрия до сих пор ощущает последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Согласно исследованию J. D. Power, автомобили 2022 года выпуска демонстрируют худшие показатели надежности с 2009 года. Влияние дефицита комплектующих, перебоев в поставках и сложных условий производства сказывается на долговечности машин.
Исследование, основанное на опросе 34 175 владельцев, показало, что число неисправностей на 100 автомобилей значительно выросло. Главной причиной проблем стали сбои в работе Apple CarPlay и Android Auto. Владельцы жалуются на зависания, отключения и ошибки синхронизации.
Хотя автопроизводители пытаются исправить ситуацию с помощью обновлений по воздуху (OTA), их эффективность оставляет желать лучшего. Только 30% водителей отметили улучшения после обновления, а 56% не заметили никаких изменений.
Исследование также показало, что гибридные автомобили лидируют по надежности:
— гибриды — 199 проблем на 100 автомобилей;
— бензиновые автомобили — 200 проблем;
— электромобили (EV) — 223 проблемы;
— дизельные авто — 233 проблемы;
— подключаемые гибриды (PHEV) — 242 проблемы.
Электромобили улучшили свои показатели, сократив число неисправностей на 33 случая на 100 машин по сравнению с прошлым годом. Однако подключаемые гибриды стали менее надежными из-за сложности их конструкции.
J.D. Power составил рейтинг марок по количеству неисправностей на 100 автомобилей. Лидером оказался Lexus, а худший результат показали PHEV-модели.
Топ-10 самых надежных брендов:
Современные автомобили становятся более технологичными, но программные сбои и проблемы с электроникой портят картину. В 2025 году автопроизводителям предстоит исправлять ошибки, особенно в сегменте электромобилей и подключаемых гибридов, которые остаются наиболее проблемными.
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