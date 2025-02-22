Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить

Кокосовый бисквит — это вкусное и универсальное лакомство, которое можно использовать как основу для торта или подавать как самостоятельный десерт. Его можно легко приготовить в духовке или микроволновой печи, и этот рецепт идеально подходит для быстрого приготовления.
Бисквит, приготовленный по этому рецепту, порадует каждого своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Когда бисквит немного остынет, аккуратно переложите его на решётку для полного остывания. Перед подачей можно украсить бисквит глазурью, посыпать сахарной пудрой или смазать любимым кремом. Приятного аппетита!
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).
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