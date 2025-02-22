Кокосовый бисквит — идеальный выбор для сладкоежек, который совсем несложно приготовить

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Кокосовый бисквит — это вкусное и универсальное лакомство, которое можно использовать как основу для торта или подавать как самостоятельный десерт. Его можно легко приготовить в духовке или микроволновой печи, и этот рецепт идеально подходит для быстрого приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Бисквит, приготовленный по этому рецепту, порадует каждого своим нежным вкусом и аппетитным ароматом.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Сахарная пудра или сахар — 4 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Мука — 90 г

Молоко — 30 мл

Разрыхлитель — 10 г

Кокосовая стружка — 25 г

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло в микроволновой печи или на водяной бане. В большой миске смешайте растопленное масло с сахарной пудрой и яйцами. Взбивайте смесь миксером на средней скорости в течение 1 минуты, пока масса не станет однородной и воздушной. В отдельной миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухую смесь в яично-масляную массу, аккуратно перемешивая лопаткой. Затем добавьте кокосовую стружку и молоко. Замесите тесто на медленных оборотах миксера или вручную до получения однородной консистенции. Смажьте форму для выпечки маслом и перелейте в неё тесто. Поставьте форму в микроволновую печь на 6 минут при мощности 800 Вт. После окончания приготовления не спешите доставать бисквит из микроволновки. Дайте ему постоять ещё 3-5 минут внутри, чтобы он немного остыл и стал более плотным.

Когда бисквит немного остынет, аккуратно переложите его на решётку для полного остывания. Перед подачей можно украсить бисквит глазурью, посыпать сахарной пудрой или смазать любимым кремом. Приятного аппетита!

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.



Кокосовая стружка — продукт, полученный в результате измельчения, сушки и очистки внутренней части кокосового ореха (Cocos nucifera).



