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Топ-7 альтернатив овсянке на завтрак, от которых ваше пищеварение будет просто счастливо

2:43
Еда

Овсянка — популярный и полезный завтрак, который обеспечивает организм энергией и питательными веществами. Однако многим она быстро надоедает. Чем можно заменить овсянку и как сделать завтрак не только вкусным, но и полезным?

Амарант
Фото: flickr.com by John Lambert Pearson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амарант

Полезные и вкусные альтернативы овсянке

  1. Семена чиа. Семена чиа богаты полезными жирами и кислотами, что делает их отличным выбором для кето-диеты. Они хорошо сочетаются с миндальным молоком и подсластителем.
  2. Амарант. Амарант — безглютеновое зерно с ореховым вкусом. Он содержит белок, клетчатку, железо и марганец. Амарант можно приготовить на молоке и добавить фрукты, мёд или орехи, как советуют авторы чешского издания Kondice.cz.
  3. Орехи и семена. Орехи и семена богаты полезными жирами, белком, клетчаткой и витаминами. Они идеально подходят для палео-диеты. Измельчите их в кухонном комбайне и готовьте с молоком.
  4. Гречневая крупа. Гречка известна своим землистым вкусом и высоким содержанием белка. Она идеально подходит для приготовления каши. Гречневая каша богата витаминами и минералами, такими как фосфор, калий и магний.
  5. Молотое льняное семя. Если у вас проблемы с пищеварением, льняное семя станет отличной альтернативой. Оно содержит белок, клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Смешайте льняную муку с молоком и оставьте на ночь в холодильнике.
  6. Просо. Просо — безглютеновый продукт, богатый фосфором, магнием и фолиевой кислотой. Залейте просо молоком и варите около 25 минут.
  7. Киноа. Киноа по вкусу напоминает овсянку и богата белком, клетчаткой, магнием, железом и фолиевой кислотой. Отварите киноа в молоке и добавьте фрукты или семена чиа.

Экспериментируйте с добавками

Не бойтесь экспериментировать с различными начинками и добавками. Попробуйте добавлять фрукты, орехи, семена чиа, мёд или специи. Это поможет сделать завтрак разнообразным и полезным.

Польза здорового завтрака

Здоровый завтрак — важный элемент здорового питания. Он обеспечивает организм энергией, витаминами и минералами. Выбирайте полезные альтернативы овсянке и экспериментируйте с рецептами. Это поможет сделать утренний приём пищи разнообразным и питательным.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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