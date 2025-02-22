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Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином

1:35
Еда

Приготовьте вкусный и питательный завтрак, который подарит радость вам и вашим близким! Ароматные тыквенные оладьи с цитрусовыми нотками исчезнут со стола в мгновение ока. Эти яркие и аппетитные оладьи, которые станут любимым лакомством вашей семьи, не оставят равнодушными никого. Будьте готовы к тому, что ваши домашние будут просить вас готовить их каждый день!

Оладьи
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 150 г
  • Кефир — 100 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Апельсиновая цедра — 1 ч. л.
  • Корица — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Натрите тыкву на мелкой тёрке.
  2. Смешайте натёртую тыкву с яйцом, кефиром, сахаром, апельсиновой цедрой и корицей.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
  4. Добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, затем оставьте тесто на 15 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  5. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде в растительном масле.
  6. Выкладывайте тесто на сковороду большой ложкой и жарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Подавайте готовые оладьи со сметаной, мёдом или орехами. Они также могут стать отличным дополнением к ужину. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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