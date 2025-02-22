Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином

Приготовьте вкусный и питательный завтрак, который подарит радость вам и вашим близким! Ароматные тыквенные оладьи с цитрусовыми нотками исчезнут со стола в мгновение ока. Эти яркие и аппетитные оладьи, которые станут любимым лакомством вашей семьи, не оставят равнодушными никого. Будьте готовы к тому, что ваши домашние будут просить вас готовить их каждый день!
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте готовые оладьи со сметаной, мёдом или орехами. Они также могут стать отличным дополнением к ужину. Приятного аппетита!
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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