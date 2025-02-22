Завтрак, который поднимет настроение: тыквенные оладьи с апельсином

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкусный и питательный завтрак, который подарит радость вам и вашим близким! Ароматные тыквенные оладьи с цитрусовыми нотками исчезнут со стола в мгновение ока. Эти яркие и аппетитные оладьи, которые станут любимым лакомством вашей семьи, не оставят равнодушными никого. Будьте готовы к тому, что ваши домашние будут просить вас готовить их каждый день!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 150 г

Кефир — 100 мл

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Апельсиновая цедра — 1 ч. л.

Корица — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Натрите тыкву на мелкой тёрке. Смешайте натёртую тыкву с яйцом, кефиром, сахаром, апельсиновой цедрой и корицей. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, затем оставьте тесто на 15 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде в растительном масле. Выкладывайте тесто на сковороду большой ложкой и жарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Подавайте готовые оладьи со сметаной, мёдом или орехами. Они также могут стать отличным дополнением к ужину. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



