В мире существует множество рецептов кофе, но мы часто пьём его с молоком. Однако, добавив всего одну чайную ложку пасты тахини, вы можете превратить этот напиток в полезное средство для снижения веса, как это делают в Греции.
Тахини — это паста из жареных и измельчённых семян кунжута, которую используют в хумусе, халве и других блюдах. В 2024 году кофе с тахини стал популярным напитком, который особенно любят за его насыщенный вкус и полезные свойства. В Греции этот напиток готовят уже много веков, подавая его на завтрак с хлебом или в любое время дня, пишет чешское издание Kondice.cz.
Почему тахини полезна?
Тахини богат фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет. В двух столовых ложках пасты содержится 30% суточной нормы витамина В1 и четверть рекомендуемой дозы магния. Кроме того, тахини способствует укреплению костей и профилактике остеопороза, а также содержит железо и кальций. Селен в составе пасты действует как антиоксидант, уменьшая воспаление в организме.
Исследования показывают, что натуральное химическое вещество сезамол, содержащееся в кунжуте, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Также оно может иметь противораковое действие. Семена кунжута содержат больше фитостеролов, чем орехи и семена, что делает их эффективным средством для снижения уровня холестерина.
Пищевая ценность тахини
Паста тахини содержит относительно мало калорий, но богата клетчаткой, белком и важными витаминами и минералами. В одной столовой ложке (15 граммов) содержится:
Почему стоит добавлять тахини в кофе?
Как растворить тахини в кофе?
Вы можете быстро приготовить греческий кофе с тахини, используя следующий метод:
Ваш греческий кофе с тахини готов. Его насыщенный ореховый вкус удивит вас, а добавление мёда придаст напитку приятную сладость.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!