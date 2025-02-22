Тахини в кофе: как похудеть со вкусом и удовольствием

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире существует множество рецептов кофе, но мы часто пьём его с молоком. Однако, добавив всего одну чайную ложку пасты тахини, вы можете превратить этот напиток в полезное средство для снижения веса, как это делают в Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ A small cup of coffee

Тахини — это паста из жареных и измельчённых семян кунжута, которую используют в хумусе, халве и других блюдах. В 2024 году кофе с тахини стал популярным напитком, который особенно любят за его насыщенный вкус и полезные свойства. В Греции этот напиток готовят уже много веков, подавая его на завтрак с хлебом или в любое время дня, пишет чешское издание Kondice.cz.

Почему тахини полезна?

Тахини богат фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет. В двух столовых ложках пасты содержится 30% суточной нормы витамина В1 и четверть рекомендуемой дозы магния. Кроме того, тахини способствует укреплению костей и профилактике остеопороза, а также содержит железо и кальций. Селен в составе пасты действует как антиоксидант, уменьшая воспаление в организме.

Исследования показывают, что натуральное химическое вещество сезамол, содержащееся в кунжуте, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Также оно может иметь противораковое действие. Семена кунжута содержат больше фитостеролов, чем орехи и семена, что делает их эффективным средством для снижения уровня холестерина.

Пищевая ценность тахини

Паста тахини содержит относительно мало калорий, но богата клетчаткой, белком и важными витаминами и минералами. В одной столовой ложке (15 граммов) содержится:

89 калорий

3 грамма белка

8 граммов жира

2 грамма клетчатки

Почему стоит добавлять тахини в кофе?

Ускорение обмена веществ и сжигание жира. Тахини содержит полезные жиры, включая ненасыщенные жирные кислоты, которые ускоряют метаболизм и помогают организму эффективнее сжигать калории. Кроме того, кунжут содержит лигнаны, способствующие уменьшению жировой ткани. Длительное чувство сытости. Жиры и белки в кунжуте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, уменьшая аппетит. Это особенно полезно для тех, кто соблюдает диету и стремится ограничить перекусы. Улучшение пищеварения. Клетчатка в кунжуте способствует лучшему пищеварению, уменьшая вздутие живота и улучшая усвоение питательных веществ.

Как растворить тахини в кофе?

Вы можете быстро приготовить греческий кофе с тахини, используя следующий метод:

Насыпьте мелкомолотый кофе в кастрюлю с водой и размешайте.

Доведите смесь до кипения.

Добавьте столовую ложку пасты тахини и размешайте до полного растворения.

Ваш греческий кофе с тахини готов. Его насыщенный ореховый вкус удивит вас, а добавление мёда придаст напитку приятную сладость.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

