Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочные, ароматные, нежные — эти капкейки станут вашими любимыми
Шафран: уникальная специя с высокой ценой и легкостью в выращивании
Почему права могут стать недействительными — важная информация для всех за рулем
Маленькая Португалия в Бретани: что скрывает этот красочный городок?
Мост между мирами: это вещество может объяснить опыт клинической смерти
Необычное поведение кошек: зачем они преследуют своих хозяев
Ваше тело заслуживает этого: выбираем лучший массаж для быстрого восстановления
Юрий Антонов оценил музыку, созданную нейросетью
Эти 30 минут на велотренажере перевернут ваше представление о фитнесе!

Тахини в кофе: как похудеть со вкусом и удовольствием

3:21
Еда

В мире существует множество рецептов кофе, но мы часто пьём его с молоком. Однако, добавив всего одну чайную ложку пасты тахини, вы можете превратить этот напиток в полезное средство для снижения веса, как это делают в Греции.

A small cup of coffee
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
A small cup of coffee

Тахини — это паста из жареных и измельчённых семян кунжута, которую используют в хумусе, халве и других блюдах. В 2024 году кофе с тахини стал популярным напитком, который особенно любят за его насыщенный вкус и полезные свойства. В Греции этот напиток готовят уже много веков, подавая его на завтрак с хлебом или в любое время дня, пишет чешское издание Kondice.cz.

Почему тахини полезна?

Тахини богат фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет. В двух столовых ложках пасты содержится 30% суточной нормы витамина В1 и четверть рекомендуемой дозы магния. Кроме того, тахини способствует укреплению костей и профилактике остеопороза, а также содержит железо и кальций. Селен в составе пасты действует как антиоксидант, уменьшая воспаление в организме.

Исследования показывают, что натуральное химическое вещество сезамол, содержащееся в кунжуте, обладает антиоксидантным, противовоспалительным и омолаживающим эффектом. Также оно может иметь противораковое действие. Семена кунжута содержат больше фитостеролов, чем орехи и семена, что делает их эффективным средством для снижения уровня холестерина.

Пищевая ценность тахини

Паста тахини содержит относительно мало калорий, но богата клетчаткой, белком и важными витаминами и минералами. В одной столовой ложке (15 граммов) содержится:

  • 89 калорий
  • 3 грамма белка
  • 8 граммов жира
  • 2 грамма клетчатки

Почему стоит добавлять тахини в кофе?

  1. Ускорение обмена веществ и сжигание жира. Тахини содержит полезные жиры, включая ненасыщенные жирные кислоты, которые ускоряют метаболизм и помогают организму эффективнее сжигать калории. Кроме того, кунжут содержит лигнаны, способствующие уменьшению жировой ткани.
  2. Длительное чувство сытости. Жиры и белки в кунжуте помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, уменьшая аппетит. Это особенно полезно для тех, кто соблюдает диету и стремится ограничить перекусы.
  3. Улучшение пищеварения. Клетчатка в кунжуте способствует лучшему пищеварению, уменьшая вздутие живота и улучшая усвоение питательных веществ.

Как растворить тахини в кофе?

Вы можете быстро приготовить греческий кофе с тахини, используя следующий метод:

  • Насыпьте мелкомолотый кофе в кастрюлю с водой и размешайте.
  • Доведите смесь до кипения.
  • Добавьте столовую ложку пасты тахини и размешайте до полного растворения.

Ваш греческий кофе с тахини готов. Его насыщенный ореховый вкус удивит вас, а добавление мёда придаст напитку приятную сладость.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза?
Наука и техника
Миллионы астероидов могут таиться во тьме. Есть ли угроза? Аудио 
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней
Наука и техника
Мир готовится к космической рулетке: зона риска охватывает миллионы жизней Аудио 
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Эти 30 минут на велотренажере перевернут ваше представление о фитнесе!
Юрий Антонов оценил музыку, созданную нейросетью
Политика и автомобили: как немецкие выборы повлияют на BMW и Mercedes
Зачем на самом деле нужны цифры на термостате холодильника: это не градусы
Холестерин миф: почему пожилым полезно есть яйца каждый день
Подмосковье манит врачей: секретный рецепт привлечения медицинских кадров
Кошки в частных домах начинают вести себя странно: почему это происходит
Учителя на дороге скоро передумают воспитывать других — один шаг, и им станет не до уроков
Быстрый рецепт ароматных творожных булочек: лучший способ покорить сердце любимого
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.