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Остатки кокосового молока превратят блюда в шедевры: используем правильно

2:17
Еда

Кокосовое молоко — универсальный ингредиент, способный обогатить вкус множества блюд. Если у вас осталась его небольшая порция, рассмотрите следующие варианты использования:

суп
Фото: flickr.com by ecooper99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

Основные блюда:

  • Кокосовый рис: Замените половину воды для варки риса кокосовым молоком. Это придаст гарниру нежный аромат и кремовую текстуру.

  • Тушеные блюда и рагу: Добавьте кокосовое молоко в мясные или овощные рагу, такие как болоньезе или тушеный шпинат, заменяя им сливки. Это придаст блюду насыщенный вкус и экзотический оттенок.

  • Кокосовая курица с картофелем: Тушите целую курицу в смеси кокосового молока с пряностями и картофелем для создания уютного и ароматного блюда, идеально подходящего для семейного ужина.

Супы и карри:

  • Супы на основе кокосового молока: Добавьте остатки кокосового молока в супы из тыквы или чечевицы. Для усиления вкуса обжарьте специи, такие как листья карри, красный перец чили, горчичные семена и пажитник, и добавьте их в горячий суп вместе с кокосовым молоком.

  • Пряные мидии в кокосовом соусе: Приготовьте мидии в ароматном соусе из кокосового молока с добавлением имбиря, куркумы, кориандра и красной карри пасты. Подавайте с хрустящим хлебом для насыщенного вкусового опыта.

Завтраки и десерты:

  • Кокосовая овсянка: Замените обычное молоко на кокосовое при приготовлении овсяной каши. Дополните блюдо кусочками ананаса и коричневым сахаром для тропического акцента.

  • Сладкие соусы: Смешайте густое кокосовое молоко с пальмовым сахаром и щепоткой соли, чтобы получить насыщенный соус для поливки десертов, таких как пироги или желе.

Напитки:

  • Коктейли: Заморозьте остатки кокосового молока в формочках для льда и используйте получившиеся кубики для приготовления освежающих коктейлей, таких как пина колада.

Экспериментируйте с кокосовым молоком в различных рецептах, чтобы добавить блюдам новые вкусовые оттенки и разнообразить ваше меню.

Уточнения

Коко́совое молоко́ - молочно-белая непрозрачная жидкость, вырабатываемая из мякоти созревшего кокосового ореха.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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