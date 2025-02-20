Остатки кокосового молока превратят блюда в шедевры: используем правильно

Супы на основе кокосового молока: Добавьте остатки кокосового молока в супы из тыквы или чечевицы. Для усиления вкуса обжарьте специи, такие как листья карри, красный перец чили, горчичные семена и пажитник, и добавьте их в горячий суп вместе с кокосовым молоком.