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Эти бобовые более питательны, чем нут и чечевица, но их почти никто не ест

2:42
Еда

Люпин — это бобовые, которые высоко ценятся за свои качества, известные в научных кругах под названием Lupinus albus. Если есть что-то, что отличает эту пищу, так это ее удивительный питательный состав.

Люпин
Фото: fotopedia.com by Mykola Swarnyk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Люпин

Преимущества

По сравнению с нутом и чечевицей, эти бобовые содержат больше белка, меньше углеводов и значительное количество клетчатки.

На каждые 100 граммов сушеного люпина приходится около 36 граммов белка, что также превышает количество многих источников животного происхождения.
Все это делает люпин идеальной пищей для вегетарианских и веганских диет, а также для спортсменов, которые ищут растительный источник белка с высокой биологической ценностью.

Еще одним преимуществом люпина является его низкое содержание жира (около 10%), но с хорошим процентом полезных жирных кислот, таких как омега-3 и омега-6,  Кроме того, он богат необходимыми минералами, такими как кальций, магний, калий, железо и цинк, а также витаминами группы В, которые имеют решающее значение для энергетического обмена и правильного функционирования нервной системы.

Без сомнения, употребление люпина приносит множество преимуществ. С одной стороны, благодаря высокому содержанию клетчатки, он помогает улучшить пищеварение, способствуя здоровому кишечному транзиту и предотвращая запоры. Он также способствует регулированию уровня глюкозы в крови, что делает его отличным вариантом для людей с диабетом или тех, кто хочет поддерживать сбалансированную диету.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление люпина может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП (известного как "плохой холестерин") и улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Сравнение с нутом и чечевицей

Хотя нут и чечевица широко известны своей питательной ценностью, люпины превосходны в нескольких отношениях. Например, нут содержит около 19 граммов белка на каждые 100 граммов сухого продукта, в то время как чечевица содержит 25, что значительно ниже, чем 36 граммов белка, содержащегося в люпине.

Что касается углеводов, люпины содержат меньше, чем нут и чечевица, что делает их идеальными для тех, кто хочет сократить их потребление. Кроме того, его высокое содержание клетчатки усиливает его способность улучшать пищеварение и вызывать чувство сытости.

Уточнения

Люпи́н или волчий боб (лат. Lupinus) — род растений из семейства Бобовые (Fabaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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