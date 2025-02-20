Бабушкин секрет: этот советский десерт исчезает со стола мгновенно

Помните тот самый аромат, который окутывал кухню в детстве? Золотистый, пушистый пирог, тающий во рту, пока бабушка рассказывала истории о прошлом.
Этот манник носил странное имя — "Мышкин торт". Почему именно так? Одни говорили, что он исчезал со стола быстрее, чем юркая мышь. Другие — что рецепт передавали тайно, словно кулинарную реликвию.
Но его секрет не в названии, а в поразительной простоте: всего несколько доступных ингредиентов, 10 минут подготовки — и у вас на столе чудесная выпечка.
И вот он — ароматный, румяный манник, от которого соседи заглядывали в гости, а дети с нетерпением ждали, когда можно будет облизать сладкую корочку.
Попробуйте — и поймёте, почему в СССР этот пирог обожали, но почему-то стеснялись признаться в этом.
Манник - пирог из манной крупы.
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