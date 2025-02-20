Бабушкин секрет: этот советский десерт исчезает со стола мгновенно

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните тот самый аромат, который окутывал кухню в детстве? Золотистый, пушистый пирог, тающий во рту, пока бабушка рассказывала истории о прошлом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мука

Этот манник носил странное имя — "Мышкин торт". Почему именно так? Одни говорили, что он исчезал со стола быстрее, чем юркая мышь. Другие — что рецепт передавали тайно, словно кулинарную реликвию.

Но его секрет не в названии, а в поразительной простоте: всего несколько доступных ингредиентов, 10 минут подготовки — и у вас на столе чудесная выпечка.

Простые ингредиенты:

Манка: два стакана.

Молоко или кефир: два стакана.

Яйца: два.

Сахар: один стакан.

Маргарин: 100 г.

Мука: один стакан (или замените манкой).

Разрыхлитель (или сода): одна чайная ложка.

Ванилин: один пакетик.

Соль: щепотка.

Как приготовить:

Залейте манку теплым молоком или кефиром, оставьте на час для набухания. Взбейте яйца с сахаром, растопите маргарин, соедините с манной смесью. Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и соль, аккуратно перемешайте. По желанию добавьте яблоки, бананы или изюм. Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте 35 минут.

И вот он — ароматный, румяный манник, от которого соседи заглядывали в гости, а дети с нетерпением ждали, когда можно будет облизать сладкую корочку.

Попробуйте — и поймёте, почему в СССР этот пирог обожали, но почему-то стеснялись признаться в этом.

Уточнения

Манник - пирог из манной крупы.



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