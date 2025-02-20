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Бабушкин секрет: этот советский десерт исчезает со стола мгновенно

1:43
Еда

Помните тот самый аромат, который окутывал кухню в детстве? Золотистый, пушистый пирог, тающий во рту, пока бабушка рассказывала истории о прошлом.

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

Этот манник носил странное имя — "Мышкин торт". Почему именно так? Одни говорили, что он исчезал со стола быстрее, чем юркая мышь. Другие — что рецепт передавали тайно, словно кулинарную реликвию.

Но его секрет не в названии, а в поразительной простоте: всего несколько доступных ингредиентов, 10 минут подготовки — и у вас на столе чудесная выпечка.

Простые ингредиенты:

  • Манка: два стакана.
  • Молоко или кефир: два стакана.
  • Яйца: два.
  • Сахар: один стакан.
  • Маргарин: 100 г.
  • Мука: один стакан (или замените манкой).
  • Разрыхлитель (или сода): одна чайная ложка.
  • Ванилин: один пакетик.
  • Соль: щепотка.

Как приготовить:

  1. Залейте манку теплым молоком или кефиром, оставьте на час для набухания.
  2. Взбейте яйца с сахаром, растопите маргарин, соедините с манной смесью.
  3. Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и соль, аккуратно перемешайте.
  4. По желанию добавьте яблоки, бананы или изюм.
  5. Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте 35 минут.

И вот он — ароматный, румяный манник, от которого соседи заглядывали в гости, а дети с нетерпением ждали, когда можно будет облизать сладкую корочку.

Попробуйте — и поймёте, почему в СССР этот пирог обожали, но почему-то стеснялись признаться в этом.

Уточнения

Манник - пирог из манной крупы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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