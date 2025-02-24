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Эти специи заменяли лекарства раньше — и до сих пор творят чудеса

1:17
Еда

До появления антибиотиков именно специи помогали людям бороться с бактериями. Сегодня их полезные свойства тоже нельзя недооценивать. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие приправы особенно важны в сезон простуд и как они помогают организму.

Специи
Фото: https://www.freepik.com
Специи

Пряности, которые защищают от инфекций

Осенью и зимой риск подхватить вирус выше, но некоторые специи способны поддержать иммунитет:

  • Кардамон, гвоздика и анис обладают бактерицидным эффектом, помогают очистить организм и наладить пищеварение.
  • Имбирь и орегано снимают воспаления, улучшают обмен веществ и предотвращают расстройства желудка.

Куркума и корица — специи, которые нужно включить в рацион

  • Корица помогает нормализовать давление и улучшает работу мозга.
  • Куркума участвует в процессе расщепления жиров, снижает уровень "плохого" холестерина и уменьшает риск атеросклероза.

"Ее часто используют в качестве добавки. Как следствие — снижение риска атеросклероза и таких серьезных сердечных катастроф, как инфаркт", — отметила специалист.

Добавляя правильные специи в свой рацион, можно не только сделать блюда вкуснее, но и укрепить здоровье.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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