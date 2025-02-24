Эти специи заменяли лекарства раньше — и до сих пор творят чудеса

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

До появления антибиотиков именно специи помогали людям бороться с бактериями. Сегодня их полезные свойства тоже нельзя недооценивать. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие приправы особенно важны в сезон простуд и как они помогают организму.

Фото: https://www.freepik.com Специи

Пряности, которые защищают от инфекций

Осенью и зимой риск подхватить вирус выше, но некоторые специи способны поддержать иммунитет:

Кардамон, гвоздика и анис обладают бактерицидным эффектом, помогают очистить организм и наладить пищеварение.

обладают бактерицидным эффектом, помогают очистить организм и наладить пищеварение. Имбирь и орегано снимают воспаления, улучшают обмен веществ и предотвращают расстройства желудка.

Куркума и корица — специи, которые нужно включить в рацион

Корица помогает нормализовать давление и улучшает работу мозга.

помогает нормализовать давление и улучшает работу мозга. Куркума участвует в процессе расщепления жиров, снижает уровень "плохого" холестерина и уменьшает риск атеросклероза.

"Ее часто используют в качестве добавки. Как следствие — снижение риска атеросклероза и таких серьезных сердечных катастроф, как инфаркт", — отметила специалист.

Добавляя правильные специи в свой рацион, можно не только сделать блюда вкуснее, но и укрепить здоровье.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

