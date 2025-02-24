Эти специи заменяли лекарства раньше — и до сих пор творят чудеса

До появления антибиотиков именно специи помогали людям бороться с бактериями. Сегодня их полезные свойства тоже нельзя недооценивать. Диетолог Марина Макиша рассказала, какие приправы особенно важны в сезон простуд и как они помогают организму.
Осенью и зимой риск подхватить вирус выше, но некоторые специи способны поддержать иммунитет:
"Ее часто используют в качестве добавки. Как следствие — снижение риска атеросклероза и таких серьезных сердечных катастроф, как инфаркт", — отметила специалист.
Добавляя правильные специи в свой рацион, можно не только сделать блюда вкуснее, но и укрепить здоровье.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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