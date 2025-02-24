Готовлю рыбу без последствий — никакого запаха на кухне

Запах рыбы — настоящая проблема на кухне. Он может оставаться на руках, посуде и даже в воздухе, несмотря на тщательную уборку. Однако есть проверенные способы, которые помогут быстро справиться с этой неприятностью.
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Приготовлен рыбы
Как убрать запах рыбы с рук
Лимонный сок. Просто нанесите несколько капель свежевыжатого сока на руки, разотрите и смойте теплой водой. Лимон нейтрализует запахи и оставляет приятный аромат.
Уксус с водой. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, протрите этой смесью руки, а затем ополосните.
Соль или сода. Нанесите немного соли или соды на влажные руки, потрите, а затем смойте водой.
Как удалить запах с посуды и утвари
Сода и уксус. Посыпьте посуду содой, сбрызните уксусом, дайте постоять пару минут и промойте горячей водой.
Кофейная гуща. Отлично удаляет запахи и действует как мягкий абразив для кастрюль и сковородок.
Как освежить воздух на кухне
Кипяток с пряностями. Закипятите воду в кастрюле, добавьте корицу, гвоздику или лавровый лист. Это устранит запах и наполнит кухню приятным ароматом.
Проветривание. Открывайте окна во время готовки и после неё.
Используйте эти методы, и запах рыбы больше не будет проблемой!
Уточнения
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.