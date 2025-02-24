Готовлю рыбу без последствий — никакого запаха на кухне

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Запах рыбы — настоящая проблема на кухне. Он может оставаться на руках, посуде и даже в воздухе, несмотря на тщательную уборку. Однако есть проверенные способы, которые помогут быстро справиться с этой неприятностью.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Как убрать запах рыбы с рук

Лимонный сок. Просто нанесите несколько капель свежевыжатого сока на руки, разотрите и смойте теплой водой. Лимон нейтрализует запахи и оставляет приятный аромат.

Просто нанесите несколько капель свежевыжатого сока на руки, разотрите и смойте теплой водой. Лимон нейтрализует запахи и оставляет приятный аромат. Уксус с водой. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, протрите этой смесью руки, а затем ополосните.

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1, протрите этой смесью руки, а затем ополосните. Соль или сода. Нанесите немного соли или соды на влажные руки, потрите, а затем смойте водой.

Как удалить запах с посуды и утвари

Сода и уксус. Посыпьте посуду содой, сбрызните уксусом, дайте постоять пару минут и промойте горячей водой.

Посыпьте посуду содой, сбрызните уксусом, дайте постоять пару минут и промойте горячей водой. Кофейная гуща. Отлично удаляет запахи и действует как мягкий абразив для кастрюль и сковородок.

Как освежить воздух на кухне

Кипяток с пряностями. Закипятите воду в кастрюле, добавьте корицу, гвоздику или лавровый лист. Это устранит запах и наполнит кухню приятным ароматом.

Закипятите воду в кастрюле, добавьте корицу, гвоздику или лавровый лист. Это устранит запах и наполнит кухню приятным ароматом. Проветривание. Открывайте окна во время готовки и после неё.

Используйте эти методы, и запах рыбы больше не будет проблемой!

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



