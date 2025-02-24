Стейк Портерхаус, который покорит всех — аромат, вкус, сочность

Портерхаус — один из самых популярных стейков на кости, который ценят за идеальное сочетание двух текстур: с одной стороны — нежное, постное мясо, с другой — более жирное и насыщенное по вкусу. Готовят его, как правило, по классической технологии — сначала обжаривают на сковороде, затем доводят до готовности в духовке.
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Сырое мясо на столе
Ингредиенты:
Сырой стейк Портерхаус (без добавок) — 500 г
Сливочное масло — 50 г
Растительное масло — 50 мл
Соевый соус — 50 мл
Чеснок — 1-2 зубчика
Тимьян или розмарин — 1-2 веточки
Морская соль и специи — по вкусу
Томаты и зелень — для украшения
Как приготовить идеальный Портерхаус:
Подготовка мяса. Выложите стейк в глубокую посуду и дайте ему полчаса "подышать". Затем натрите солью, специями, добавьте соевый соус и оставьте еще на 30 минут.
Обжарка на сковороде. Разогрейте растительное масло, добавьте очищенные зубчики чеснока и обжаривайте их 2-3 минуты, переворачивая. Затем уберите чеснок и положите в сковороду стейк.
Создание корочки. Обжаривайте мясо на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки. За несколько секунд до снятия со сковороды добавьте сливочное масло и веточки тимьяна или розмарина. После обжарки уберите травы.
Доведение до готовности. Переложите стейк в емкость для запекания или на противень и отправьте в разогретую до 180-190°С духовку. Запекайте несколько минут, ориентируясь на желаемую степень прожарки.
Подача. Подавайте стейк горячим, дополнив томатами и свежей зеленью.
Секрет идеального стейка — не передерживать его в духовке, чтобы сохранить сочность. Подавать можно с классическими гарнирами: запеченными овощами, картофелем или свежим салатом.
Уточнения
Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).