Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами

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Пряная морковь — закуска, которая пришлась по вкусу миллионам. Этот рецепт придумали этнические корейцы, проживавшие в СССР: в поисках альтернативы традиционным острым блюдам они создали особый способ маринования моркови. Со временем рецепт стал народным, а состав специй и добавок видоизменился.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морковь по-корейски

Что делает морковь по-корейски такой вкусной

Классический рецепт включает чеснок, уксус и специи, но вариаций множество. Например, столовый уксус можно заменить яблочным или лимонным соком, а в состав специй добавить кориандр, красный перец, паприку или даже соевый соус.

Ингредиенты:

Очищенная сырая морковь — 1 кг

Чеснок — 1 головка

Растительное масло — 4-6 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

9%-ный столовый уксус — 2 ст. л.

Специи — 1-2 ст. л. (по вкусу)

Соль — 1 ч. л.

Как приготовить:

Подготовьте морковь. Натереть длинной тонкой соломкой с помощью специальной терки или кухонного комбайна. Сложить в глубокую миску. Добавьте чеснок и специи. Пропустить чеснок через пресс, соединить с морковью, добавить сахар, соль, уксус и специи. Перемешать. Залейте горячим маслом. Растительное масло вскипятить и влить в морковь. Еще раз тщательно перемешать. Дайте настояться. Разложить морковь по стерилизованным банкам, закрыть капроновыми крышками и убрать в холодильник минимум на сутки. Подача. Выложить на блюдо, дополнить маринованными грибами или вялеными баклажанами по желанию.

Чем дольше морковь настаивается, тем насыщеннее её вкус. Готовая закуска получается ароматной, хрустящей и остропряной — настоящий гастрономический восторг!

Уточнения

Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.



