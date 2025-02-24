Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами

Пряная морковь — закуска, которая пришлась по вкусу миллионам. Этот рецепт придумали этнические корейцы, проживавшие в СССР: в поисках альтернативы традиционным острым блюдам они создали особый способ маринования моркови. Со временем рецепт стал народным, а состав специй и добавок видоизменился.
Классический рецепт включает чеснок, уксус и специи, но вариаций множество. Например, столовый уксус можно заменить яблочным или лимонным соком, а в состав специй добавить кориандр, красный перец, паприку или даже соевый соус.
Чем дольше морковь настаивается, тем насыщеннее её вкус. Готовая закуска получается ароматной, хрустящей и остропряной — настоящий гастрономический восторг!
Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.
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