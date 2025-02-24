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Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами

2:02
Еда

Пряная морковь — закуска, которая пришлась по вкусу миллионам. Этот рецепт придумали этнические корейцы, проживавшие в СССР: в поисках альтернативы традиционным острым блюдам они создали особый способ маринования моркови. Со временем рецепт стал народным, а состав специй и добавок видоизменился.

Морковь по-корейски
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морковь по-корейски

Что делает морковь по-корейски такой вкусной

Классический рецепт включает чеснок, уксус и специи, но вариаций множество. Например, столовый уксус можно заменить яблочным или лимонным соком, а в состав специй добавить кориандр, красный перец, паприку или даже соевый соус.

Ингредиенты:

  • Очищенная сырая морковь — 1 кг
  • Чеснок — 1 головка
  • Растительное масло — 4-6 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • 9%-ный столовый уксус — 2 ст. л.
  • Специи — 1-2 ст. л. (по вкусу)
  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Подготовьте морковь. Натереть длинной тонкой соломкой с помощью специальной терки или кухонного комбайна. Сложить в глубокую миску.
  2. Добавьте чеснок и специи. Пропустить чеснок через пресс, соединить с морковью, добавить сахар, соль, уксус и специи. Перемешать.
  3. Залейте горячим маслом. Растительное масло вскипятить и влить в морковь. Еще раз тщательно перемешать.
  4. Дайте настояться. Разложить морковь по стерилизованным банкам, закрыть капроновыми крышками и убрать в холодильник минимум на сутки.
  5. Подача. Выложить на блюдо, дополнить маринованными грибами или вялеными баклажанами по желанию.

Чем дольше морковь настаивается, тем насыщеннее её вкус. Готовая закуска получается ароматной, хрустящей и остропряной — настоящий гастрономический восторг!

Уточнения

Морковь по-корейски — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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