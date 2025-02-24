Нежные, сочные, сытные — фаршированные помидоры, которые всех покорят

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные помидоры — это закуска, которая всегда пользуется успехом на праздничном столе. Начинку можно делать разную, но сегодня мы предлагаем попробовать простую, но очень вкусную комбинацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры

Ингредиенты:

Помидоры среднего размера — 10 шт.

Отварные куриные яйца — 2 шт.

Мясной паштет — 100 г

Отварной рис — 100 г

Твердый сыр — 50 г

Майонез — 1-1,5 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Свежая зелень — для украшения

Приготовление:

Готовим начинку. Отваренные яйца натереть на крупной терке, смешать с паштетом и отварным рисом. Добавляем сыр. Натереть его на мелкой терке и добавить к смеси. Влить майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Подготавливаем помидоры. Вымыть томаты, срезать верхушки и аккуратно вынуть мякоть с семенами с помощью чайной ложки. Фаршируем. Наполнить томаты начинкой и накрыть срезанными верхушками. Подаем. Выложить на блюдо, украсить свежей зеленью и подавать к столу.

Эта закуска получается сытной, но в то же время легкой. Вкусный и нежный паштет в сочетании с рисом, сыром и яйцами делает начинку очень аппетитной. Отличный вариант для любого застолья!

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён семейства Паслёновые. Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



