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Нежные, сочные, сытные — фаршированные помидоры, которые всех покорят

1:31
Еда

Фаршированные помидоры — это закуска, которая всегда пользуется успехом на праздничном столе. Начинку можно делать разную, но сегодня мы предлагаем попробовать простую, но очень вкусную комбинацию.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Ингредиенты:

  • Помидоры среднего размера — 10 шт.
  • Отварные куриные яйца — 2 шт.
  • Мясной паштет — 100 г
  • Отварной рис — 100 г
  • Твердый сыр — 50 г
  • Майонез — 1-1,5 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Свежая зелень — для украшения

Приготовление:

  1. Готовим начинку. Отваренные яйца натереть на крупной терке, смешать с паштетом и отварным рисом.
  2. Добавляем сыр. Натереть его на мелкой терке и добавить к смеси. Влить майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
  3. Подготавливаем помидоры. Вымыть томаты, срезать верхушки и аккуратно вынуть мякоть с семенами с помощью чайной ложки.
  4. Фаршируем. Наполнить томаты начинкой и накрыть срезанными верхушками.
  5. Подаем. Выложить на блюдо, украсить свежей зеленью и подавать к столу.

Эта закуска получается сытной, но в то же время легкой. Вкусный и нежный паштет в сочетании с рисом, сыром и яйцами делает начинку очень аппетитной. Отличный вариант для любого застолья!

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён семейства Паслёновые. Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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