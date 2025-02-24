Нежные, сочные, сытные — фаршированные помидоры, которые всех покорят

Фаршированные помидоры — это закуска, которая всегда пользуется успехом на праздничном столе. Начинку можно делать разную, но сегодня мы предлагаем попробовать простую, но очень вкусную комбинацию.
Эта закуска получается сытной, но в то же время легкой. Вкусный и нежный паштет в сочетании с рисом, сыром и яйцами делает начинку очень аппетитной. Отличный вариант для любого застолья!
Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён семейства Паслёновые. Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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