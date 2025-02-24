Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа

Воду из-под крана редко пьют, но часто используют для готовки. Однако насколько она безопасна? Оказывается, проверить качество можно даже без лабораторных исследований.
Самый простой способ — специальные тест-полоски. Они определяют уровень pH, жесткость, а также содержание хлора и нитратов. Это удобный и быстрый метод, который можно использовать дома.
Если под рукой нет специальных средств, оценить воду можно по органолептическим характеристикам:
Самый надежный способ проверки — лабораторные исследования. Они выявят вредные примеси, тяжелые металлы, бактерии и их концентрацию. Если вода вызывает подозрения, лучше не рисковать и сдать образец на анализ.
Водоро́дный показа́тель (pH [пэ-аш] ← лат. pondus Hydrogenii «вес водорода») — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах.
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