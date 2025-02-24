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Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа

1:27
Еда

Воду из-под крана редко пьют, но часто используют для готовки. Однако насколько она безопасна? Оказывается, проверить качество можно даже без лабораторных исследований.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Тест-полоски: экспресс-диагностика воды

Самый простой способ — специальные тест-полоски. Они определяют уровень pH, жесткость, а также содержание хлора и нитратов. Это удобный и быстрый метод, который можно использовать дома.

Как обойтись без тест-полосок

Если под рукой нет специальных средств, оценить воду можно по органолептическим характеристикам:

  • Запах. Хорошая вода не пахнет. Если чувствуется хлор или сероводород, это сигнал о загрязнении.
  • Цвет. Вода должна быть прозрачной. Любой оттенок (желтый, коричневый, зеленоватый) говорит о примесях.
  • Мутность и осадок. Чистая вода не оставляет осадка и не выглядит мутной.
  • Вкус. Соленый, горький, металлический или иной выраженный привкус — повод задуматься о качестве.

Лабораторный анализ: точный результат

Самый надежный способ проверки — лабораторные исследования. Они выявят вредные примеси, тяжелые металлы, бактерии и их концентрацию. Если вода вызывает подозрения, лучше не рисковать и сдать образец на анализ.

Уточнения

Водоро́дный показа́тель (pH [пэ-аш] ← лат. pondus Hydrogenii «вес водорода») — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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