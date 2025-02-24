Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Воду из-под крана редко пьют, но часто используют для готовки. Однако насколько она безопасна? Оказывается, проверить качество можно даже без лабораторных исследований.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Тест-полоски: экспресс-диагностика воды

Самый простой способ — специальные тест-полоски. Они определяют уровень pH, жесткость, а также содержание хлора и нитратов. Это удобный и быстрый метод, который можно использовать дома.

Как обойтись без тест-полосок

Если под рукой нет специальных средств, оценить воду можно по органолептическим характеристикам:

Запах. Хорошая вода не пахнет. Если чувствуется хлор или сероводород, это сигнал о загрязнении.

Хорошая вода не пахнет. Если чувствуется хлор или сероводород, это сигнал о загрязнении. Цвет. Вода должна быть прозрачной. Любой оттенок (желтый, коричневый, зеленоватый) говорит о примесях.

Вода должна быть прозрачной. Любой оттенок (желтый, коричневый, зеленоватый) говорит о примесях. Мутность и осадок. Чистая вода не оставляет осадка и не выглядит мутной.

Чистая вода не оставляет осадка и не выглядит мутной. Вкус. Соленый, горький, металлический или иной выраженный привкус — повод задуматься о качестве.

Лабораторный анализ: точный результат

Самый надежный способ проверки — лабораторные исследования. Они выявят вредные примеси, тяжелые металлы, бактерии и их концентрацию. Если вода вызывает подозрения, лучше не рисковать и сдать образец на анализ.

Уточнения

Водоро́дный показа́тель (pH [пэ-аш] ← лат. pondus Hydrogenii «вес водорода») — мера кислотности водных растворов. Является способом выражения активности катионов водорода в растворах.

