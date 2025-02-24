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Ваши рецепторы решают за вас: как ДНК влияет на вкус кинзы

1:32
Еда

Кинза — пряность, которая вызывает либо восторг, либо отвращение. Одни считают ее аромат изысканным, другие — сравнивают с мылом или даже шампунем. Но почему так происходит? Ученые из США нашли объяснение этой загадке.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

Гены против вкуса: как ДНК влияет на восприятие кинзы

Специалисты Корнеллского университета проанализировали данные 30 тысяч человек и обнаружили, что восприятие кинзы напрямую связано с мутацией в гене OR6A2. Люди, у которых есть это изменение, обладают повышенной чувствительностью к альдегидам — соединениям, содержащимся в кинзе. Именно поэтому им кажется, что она пахнет не травами, а бытовой химией.

Почему некоторые люди обожают кинзу

Если у человека нет мутации, его рецепторы воспринимают кинзу совершенно иначе. Вместо неприятного "мыльного" вкуса он ощущает приятную свежесть и пряный аромат. Именно поэтому равнодушных к этой зелени почти не бывает — либо любовь с первого укуса, либо полное неприятие.

Можно ли "приучить" себя к кинзе

Вопреки генетике, существует способ изменить свое отношение к кинзе. Эксперты советуют начинать с небольших доз и подвергать ее термической обработке. Нарезая зелень как можно мельче и смешивая ее с другими продуктами, можно постепенно снизить неприятные ощущения и, возможно, даже полюбить этот вкус.

Уточнения

Кинза́ — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные. Кинза используется как пряность в кулинарии и для придания приятного аромата в парфюмерии, косметике, мыловарении. Растение является хорошим медоносом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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