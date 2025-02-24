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Больше не ем морковь как раньше — узнал правду и изменил привычки

1:48
Еда

Морковь — неотъемлемый ингредиент в десятках блюд: супах, борщах, тушеном мясе и даже холодце. Но что полезнее — свежий или вареный корнеплод? Многие уверены, что термическая обработка убивает все витамины, но так ли это на самом деле?

Морковь
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Морковь

Сырой корнеплод: натуральный суперфуд

По мнению медиков, сырая морковь — это настоящий суперфуд. Особенно она полезна для людей с диабетом: в ней крайне мало углеводов, сахара и крахмала — всего 5 граммов на 100 граммов продукта. Это идеальный вариант для тех, чей организм вырабатывает достаточно инсулина, но при этом чувствительность к нему снижена, что приводит к повышению сахара в крови.

А как насчет вареной моркови

Есть мнение, что после варки морковь теряет свою пользу. Однако диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что бояться этого не стоит. Действительно, гликемический индекс у вареного корнеплода чуть выше, чем у свежего. Однако разница незначительна, и употреблять морковь можно в любом виде.

Каротиноиды: главный козырь моркови

Особая ценность моркови — в высоком содержании каротиноидов. Эти вещества снижают риск развития сахарного диабета, укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ. Более того, регулярное употребление моркови, независимо от способа приготовления, способствует профилактике возрастных заболеваний и даже продлевает жизнь.

"Очень много механизмов, и все они попадают в одну точку: профилактика возрастных болезней, сахарного диабета, улучшение обмена веществ, увеличение продолжительности и качества жизни", — отмечает Михаил Гинзбург.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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