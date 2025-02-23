Бабушка готовила этот торт на все праздники — теперь делаю только так

Этот торт не требует выпечки, а готовится всего за несколько минут. Единственная сложность — дождаться, пока он хорошо пропитается в холодильнике.
— пряники без начинки – 1 кг
— жидкая сметана – 1-1,2 л
— бананы – 6-7 шт.
— свежие или размороженные ягоды – для украшения
— Застелите форму пищевой плёнкой так, чтобы её края выходили за бортики.
— Разрежьте пряники вдоль на несколько частей (оставьте 2-3 штуки для крошки).
— Выложите нижним слоем пряники и полейте их сметаной.
— Нарежьте бананы вдоль и выложите вторым слоем.
— Чередуйте слои пряников и бананов, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем должны быть пряники.
— Накройте торт плёнкой, сверху положите тарелку и слегка прижмите.
— Уберите в холодильник на 6-7 часов, лучше — на ночь.
— После охлаждения переверните торт с помощью тарелки и снимите плёнку.
— Обмажьте его сметаной со всех сторон, посыпьте измельчёнными пряниками и украсьте ягодами.
Если используете размороженные ягоды, слейте сок. Вместо бананов можно взять другие фрукты, а если они кислые — добавить немного сахара в сметану.
Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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