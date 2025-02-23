Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти блины будут таять во рту: раскрыт секрет воздушной текстуры и привлекательных дырочек
Главные женские качества, которые ценят абсолютно все мужчины
Гастрономическое путешествие по Самоену: прогуляйтесь на стугоступах, попробуйте местные сыр и вино
На страже планеты: телескоп NEO Surveyor будет отслеживать опасные астероиды
Сын блогера Айзы заявил, что он хочет уйти в другую семью
Атлетический пояс: друг или враг ваших тренировок?
Брать квартиру в рассрочку или нет? Эксперт Назарычев дал ответ
Готовлю булгур только так — семья в восторге от этого рецепта
Три ошибки, которые убивают орхидеи: что делать, чтобы избежать трагедии?

Бабушка готовила этот торт на все праздники — теперь делаю только так

1:24
Еда

Этот торт не требует выпечки, а готовится всего за несколько минут. Единственная сложность — дождаться, пока он хорошо пропитается в холодильнике.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты:

— пряники без начинки – 1 кг
— жидкая сметана – 1-1,2 л
— бананы – 6-7 шт.
— свежие или размороженные ягоды – для украшения

Как приготовить торт без выпечки

— Застелите форму пищевой плёнкой так, чтобы её края выходили за бортики.
— Разрежьте пряники вдоль на несколько частей (оставьте 2-3 штуки для крошки).
— Выложите нижним слоем пряники и полейте их сметаной.
— Нарежьте бананы вдоль и выложите вторым слоем.
— Чередуйте слои пряников и бананов, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем должны быть пряники.
— Накройте торт плёнкой, сверху положите тарелку и слегка прижмите.
— Уберите в холодильник на 6-7 часов, лучше — на ночь.
— После охлаждения переверните торт с помощью тарелки и снимите плёнку.
— Обмажьте его сметаной со всех сторон, посыпьте измельчёнными пряниками и украсьте ягодами.

Если используете размороженные ягоды, слейте сок. Вместо бананов можно взять другие фрукты, а если они кислые — добавить немного сахара в сметану.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Поддельное моторное масло: как отличить фальшивку от оригинала
Авто
Поддельное моторное масло: как отличить фальшивку от оригинала Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира Дмитрий Плотников
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Последние материалы
Эти блины будут таять во рту: раскрыт секрет воздушной текстуры и привлекательных дырочек
Главные женские качества, которые ценят абсолютно все мужчины
Гастрономическое путешествие по Самоену: прогуляйтесь на стугоступах, попробуйте местные сыр и вино
На страже планеты: телескоп NEO Surveyor будет отслеживать опасные астероиды
Сын блогера Айзы заявил, что он хочет уйти в другую семью
Атлетический пояс: друг или враг ваших тренировок?
Брать квартиру в рассрочку или нет? Эксперт Назарычев дал ответ
Бабушка готовила этот торт на все праздники — теперь делаю только так
Готовлю булгур только так — семья в восторге от этого рецепта
Три ошибки, которые убивают орхидеи: что делать, чтобы избежать трагедии?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.