Бабушка готовила этот торт на все праздники — теперь делаю только так

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт не требует выпечки, а готовится всего за несколько минут. Единственная сложность — дождаться, пока он хорошо пропитается в холодильнике.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты:

— пряники без начинки – 1 кг

— жидкая сметана – 1-1,2 л

— бананы – 6-7 шт.

— свежие или размороженные ягоды – для украшения

Как приготовить торт без выпечки

— Застелите форму пищевой плёнкой так, чтобы её края выходили за бортики.

— Разрежьте пряники вдоль на несколько частей (оставьте 2-3 штуки для крошки).

— Выложите нижним слоем пряники и полейте их сметаной.

— Нарежьте бананы вдоль и выложите вторым слоем.

— Чередуйте слои пряников и бананов, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем должны быть пряники.

— Накройте торт плёнкой, сверху положите тарелку и слегка прижмите.

— Уберите в холодильник на 6-7 часов, лучше — на ночь.

— После охлаждения переверните торт с помощью тарелки и снимите плёнку.

— Обмажьте его сметаной со всех сторон, посыпьте измельчёнными пряниками и украсьте ягодами.

Если используете размороженные ягоды, слейте сок. Вместо бананов можно взять другие фрукты, а если они кислые — добавить немного сахара в сметану.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.



