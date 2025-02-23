Готовлю булгур только так — семья в восторге от этого рецепта

Булгур — это не только вкусная, но и полезная крупа. Она богата витаминами, содержит клетчатку и обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит даже диабетикам. В сочетании с овощами получается полноценное и питательное блюдо, которое легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ булгур

Ингредиенты:

— вода — 1,5 л

— замороженные овощи — 400-500 г

— сырой булгур — 1 стакан

— чеснок — 1-2 зубчика

— растительное масло — 2-3 ст. л.

— соль, специи — по вкусу

— зелень — по вкусу

— соевый соус — по вкусу

Как приготовить булгур с овощами

— Доведите 1 л воды до кипения, посолите и засыпьте булгур. Варите на среднем огне, периодически помешивая.

— На разогретой сковороде с растительным маслом томите измельчённый чеснок под крышкой 2-3 минуты, затем уберите его.

— Ошпарьте замороженные овощи кипятком, слейте воду.

— Разогрейте сковороду с чесночным маслом, выложите овощи и тушите под крышкой 8-10 минут.

— Слейте воду с готового булгура, переложите его к овощам. Добавьте соевый соус, соль, специи и перемешайте.

— Перед подачей посыпьте измельчённой зеленью.

Подавать можно горячим или тёплым — блюдо будет вкусным в любом виде.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

