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Я всегда выбирал замороженные ягоды неправильно, пока жена не научила меня

Еда

Фасованные ягоды проходят тщательную мойку и обработку на производстве, меньше контактируют с внешней средой и загрязнениями. Минус в том, что упаковка непрозрачная, поэтому сложно определить, не размораживались ли они повторно.

замороженные ягоды
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные ягоды

Ягоды на развес можно сразу оценить по качеству и размеру, но они не защищены от грязи и бактерий, так как многие покупатели выбирают их руками.

Почему повторное замораживание опасно

Если продукт размораживался и снова замораживался, ягоды теряют витамины, вкус и текстуру. Такие фрукты выглядят слипшимися, мокрыми и мягкими.

Как не ошибиться при покупке

Выбирайте упругие, рассыпчатые ягоды без наледи. Избегайте упаковок с каплями воды или инеем внутри. Не покупайте открытые или незакрытые контейнеры с ягодами.

Фасованные и развесные ягоды могут быть качественными, но важно проверять их состояние перед покупкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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