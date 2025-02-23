Я всегда выбирал замороженные ягоды неправильно, пока жена не научила меня

Фасованные ягоды проходят тщательную мойку и обработку на производстве, меньше контактируют с внешней средой и загрязнениями. Минус в том, что упаковка непрозрачная, поэтому сложно определить, не размораживались ли они повторно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain замороженные ягоды

Ягоды на развес можно сразу оценить по качеству и размеру, но они не защищены от грязи и бактерий, так как многие покупатели выбирают их руками.

Почему повторное замораживание опасно

Если продукт размораживался и снова замораживался, ягоды теряют витамины, вкус и текстуру. Такие фрукты выглядят слипшимися, мокрыми и мягкими.

Как не ошибиться при покупке

Выбирайте упругие, рассыпчатые ягоды без наледи. Избегайте упаковок с каплями воды или инеем внутри. Не покупайте открытые или незакрытые контейнеры с ягодами.

Фасованные и развесные ягоды могут быть качественными, но важно проверять их состояние перед покупкой.