Гранат творит чудеса: как этот фрукт влияет на сердце, суставы и давление

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" рассказали, что гранат помогает бороться с раком, замедляет старение и укрепляет сердце.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Как гранат защищает от опухолей

Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая препятствует размножению раковых клеток. Регулярное употребление граната способно замедлить рост опухолей и даже предотвратить их появление.

Как часто нужно есть гранат?

Чтобы получить пользу, 5 раз в неделю достаточно:

— Съесть сам фрукт

— Выпить 100 мл гранатового сока

— Использовать гранатовый соус в блюдах

Гранат замедляет старение

По словам Агапкина, старение связано с нарушением работы митохондрий. Вещества в гранате защищают клетки, продлевая молодость и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие полезные свойства

— Помогает при гипертонии

— Защищает суставы от остеоартроза

— Снимает воспалительные процессы

Уточнения

Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).



