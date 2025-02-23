Гранат творит чудеса: как этот фрукт влияет на сердце, суставы и давление

Диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" рассказали, что гранат помогает бороться с раком, замедляет старение и укрепляет сердце.
Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая препятствует размножению раковых клеток. Регулярное употребление граната способно замедлить рост опухолей и даже предотвратить их появление.
Чтобы получить пользу, 5 раз в неделю достаточно:
— Съесть сам фрукт
— Выпить 100 мл гранатового сока
— Использовать гранатовый соус в блюдах
По словам Агапкина, старение связано с нарушением работы митохондрий. Вещества в гранате защищают клетки, продлевая молодость и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
— Помогает при гипертонии
— Защищает суставы от остеоартроза
— Снимает воспалительные процессы
Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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