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Гранат творит чудеса: как этот фрукт влияет на сердце, суставы и давление

1:04
Еда

Диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" рассказали, что гранат помогает бороться с раком, замедляет старение и укрепляет сердце.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Как гранат защищает от опухолей

Фрукт содержит эллаговую кислоту, которая препятствует размножению раковых клеток. Регулярное употребление граната способно замедлить рост опухолей и даже предотвратить их появление.

Как часто нужно есть гранат?

Чтобы получить пользу, 5 раз в неделю достаточно:

— Съесть сам фрукт
— Выпить 100 мл гранатового сока
— Использовать гранатовый соус в блюдах

Гранат замедляет старение

По словам Агапкина, старение связано с нарушением работы митохондрий. Вещества в гранате защищают клетки, продлевая молодость и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие полезные свойства

Помогает при гипертонии
Защищает суставы от остеоартроза
Снимает воспалительные процессы

Уточнения

Грана́т — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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