Картошка против гречки — какой гарнир действительно помогает худеть

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

При похудении многие первым делом отказываются от картофеля и переходят на гречку. Но нутрициолог Юлия Хлопова отмечает, что в этом нет смысла — обе крупы могут быть одинаково калорийными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Картошка полезнее, чем кажется

— В варёном виде она содержит всего 77 ккал на 100 г (у гречки — 100 ккал).

— Богата калием, витамином С и клетчаткой.

— После остывания крахмал в картофеле превращается в резистентный — полезный для кишечника.

Как есть картофель и не поправляться

— Готовьте на пару, запекайте или добавляйте в салаты.

— Избегайте жирных соусов, сливок и большого количества масла.

— Охлаждайте картофель перед употреблением, чтобы снизить его влияние на уровень сахара в крови.

Гречка — не всегда диетический продукт

Гречка содержит железо, магний и витамины группы В, но по калорийности не уступает картошке. Важно сочетать её с правильными продуктами, чтобы она действительно способствовала похудению.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.



