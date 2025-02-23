Картошка против гречки — какой гарнир действительно помогает худеть

При похудении многие первым делом отказываются от картофеля и переходят на гречку. Но нутрициолог Юлия Хлопова отмечает, что в этом нет смысла — обе крупы могут быть одинаково калорийными.
— В варёном виде она содержит всего 77 ккал на 100 г (у гречки — 100 ккал).
— Богата калием, витамином С и клетчаткой.
— После остывания крахмал в картофеле превращается в резистентный — полезный для кишечника.
— Готовьте на пару, запекайте или добавляйте в салаты.
— Избегайте жирных соусов, сливок и большого количества масла.
— Охлаждайте картофель перед употреблением, чтобы снизить его влияние на уровень сахара в крови.
Гречка содержит железо, магний и витамины группы В, но по калорийности не уступает картошке. Важно сочетать её с правильными продуктами, чтобы она действительно способствовала похудению.
Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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