Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Сумах — одна из самых узнаваемых специй на Ближнем Востоке, благодаря насыщенному красному оттенку и характерным цитрусовым ноткам.

Фото: commons.wikimedia.org by MikaelF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сумах

Эта специя может быть использована в самых разнообразных блюдах, например, мясо, салаты и даже хлеб, и десерты.

Сделана специя из высушенных и перемолотых плодов и цветков дикого сумаха, имеет кисловатый вкус, напоминающий лимонную кислоту.

Сумах богат клетчаткой, ненасыщенными жирами, витаминами А, С и некоторые витаминами группы В. Помогает бороться с воспалением, так как содержит антиоксиданты, пишет actualno.com.

Уточнения

Сума́х сума́к (лат. Rhus) — род растений, объединяющий около 250 видов кустарников и небольших деревьев семейства Анакардиевые (Anacardiaceae).

