Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость

Сумах — одна из самых узнаваемых специй на Ближнем Востоке, благодаря насыщенному красному оттенку и характерным цитрусовым ноткам.
Эта специя может быть использована в самых разнообразных блюдах, например, мясо, салаты и даже хлеб, и десерты.
Сделана специя из высушенных и перемолотых плодов и цветков дикого сумаха, имеет кисловатый вкус, напоминающий лимонную кислоту.
Сумах богат клетчаткой, ненасыщенными жирами, витаминами А, С и некоторые витаминами группы В. Помогает бороться с воспалением, так как содержит антиоксиданты, пишет actualno.com.
Сума́х сума́к (лат. Rhus) — род растений, объединяющий около 250 видов кустарников и небольших деревьев семейства Анакардиевые (Anacardiaceae).
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