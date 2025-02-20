Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость

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Еда

Сумах — одна из самых узнаваемых специй на Ближнем Востоке, благодаря насыщенному красному оттенку и характерным цитрусовым ноткам.

сумах
Фото: commons.wikimedia.org by MikaelF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
сумах

Эта специя может быть использована в самых разнообразных блюдах, например, мясо, салаты и даже хлеб, и десерты.

Сделана специя из высушенных и перемолотых плодов и цветков дикого сумаха, имеет кисловатый вкус, напоминающий лимонную кислоту.

Сумах богат клетчаткой, ненасыщенными жирами, витаминами А, С и некоторые витаминами группы В. Помогает бороться с воспалением, так как содержит антиоксиданты, пишет actualno.com.

Уточнения

Сума́х сума́к (лат. Rhus) — род растений, объединяющий около 250 видов кустарников и небольших деревьев семейства Анакардиевые (Anacardiaceae).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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