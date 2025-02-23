Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семена с истекшим сроком годности? Они всё равно взойдут, если сделать так
Болезнь Альцгеймера молодеет: как распознать первые признаки
Скрытая функция кнопки сброса пробега: как она может помочь водителю
Хотите оформить соцжильё на себя? Вот с какими проблемами можно столкнутся
Кошки или собаки? Почему мы до сих пор спорим об этом
Трижды невеста: возлюбленная Лепса удивит количеством свадебных платьев
Лишний вес уйдёт без упражнений: главные секреты правильного питания
Чехия не спешит переходить на евро — тому есть веские основания
Напиток для долголетия и настроения: чем заменить кофе?

Отец научил меня чистить селёдку, но жена нашла способ в 2 раза проще

1:17
Еда

Эта рыба любима многими, но процесс её разделки часто вызывает затруднения. Если всё делать правильно, можно быстро получить чистое филе без костей и кожи. Разбираем пошаговый алгоритм.

Маринованная сельдь
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь

1. Подготовка

— Промойте селёдку под холодной водой, чтобы удалить слизь и загрязнения.
— Обсушите рыбу бумажными полотенцами.

2. Удаление головы и внутренностей

— Положите селёдку на разделочную доску.
— Сделайте надрез за жабрами и отрежьте голову.
— Разрежьте брюшко от головы до хвоста, удалите внутренности.
— Удалите чёрную плёнку внутри — она может придавать горечь.

3. Разделка на филе

— Положите рыбу спинкой вверх и аккуратно отделите мякоть от хребта.
— Удалите хребет — у вас останется два филе с кожей.

4. Удаление кожи

— Положите филе кожей вниз.
— Подденьте кожу у хвоста и медленно снимайте её в сторону головы, придерживая филе.

5. Удаление костей

— Используйте пинцет или пальцы, чтобы убрать оставшиеся мелкие кости.

Теперь у вас готовое чистое филе селёдки, которое можно использовать для любимых блюд!

Уточнения

Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Садоводство, цветоводство
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти Аудио 
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Секретный проект Ил-212. Что скрывает новый военно-транспортный самолёт Дмитрий Плотников
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Миф о вреде молока: правда или вымысел?
Поддельное моторное масло: как отличить фальшивку от оригинала
iPhone 17 Pro Max: Утечка раскрывает инновации в дизайне камеры и аксессуарах
Самый простой рецепт шарлотки — без яиц, но с потрясающим вкусом
Бенгальская кошка: секреты ухода за мини-леопардом
Алсу назвала главную ошибку, которую она совершала из года в год в браке с Яном Абрамовым
Секретный проект Ил-212. Что скрывает новый военно-транспортный самолёт
Цены на электроэнергию в Германии выросли на 31% по сравнению с 2021 годом
Загадочная вспышка: открытие, которые может бросить вызов пониманию пространства
Новая жемчужина Прованса удивит даже самого искушённого туриста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.