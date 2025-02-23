Отец научил меня чистить селёдку, но жена нашла способ в 2 раза проще

Эта рыба любима многими, но процесс её разделки часто вызывает затруднения. Если всё делать правильно, можно быстро получить чистое филе без костей и кожи. Разбираем пошаговый алгоритм.
1. Подготовка
— Промойте селёдку под холодной водой, чтобы удалить слизь и загрязнения.
— Обсушите рыбу бумажными полотенцами.
2. Удаление головы и внутренностей
— Положите селёдку на разделочную доску.
— Сделайте надрез за жабрами и отрежьте голову.
— Разрежьте брюшко от головы до хвоста, удалите внутренности.
— Удалите чёрную плёнку внутри — она может придавать горечь.
3. Разделка на филе
— Положите рыбу спинкой вверх и аккуратно отделите мякоть от хребта.
— Удалите хребет — у вас останется два филе с кожей.
4. Удаление кожи
— Положите филе кожей вниз.
— Подденьте кожу у хвоста и медленно снимайте её в сторону головы, придерживая филе.
5. Удаление костей
— Используйте пинцет или пальцы, чтобы убрать оставшиеся мелкие кости.
Теперь у вас готовое чистое филе селёдки, которое можно использовать для любимых блюд!
Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.