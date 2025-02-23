Отец научил меня чистить селёдку, но жена нашла способ в 2 раза проще

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта рыба любима многими, но процесс её разделки часто вызывает затруднения. Если всё делать правильно, можно быстро получить чистое филе без костей и кожи. Разбираем пошаговый алгоритм.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

1. Подготовка

— Промойте селёдку под холодной водой, чтобы удалить слизь и загрязнения.

— Обсушите рыбу бумажными полотенцами.

2. Удаление головы и внутренностей

— Положите селёдку на разделочную доску.

— Сделайте надрез за жабрами и отрежьте голову.

— Разрежьте брюшко от головы до хвоста, удалите внутренности.

— Удалите чёрную плёнку внутри — она может придавать горечь.

3. Разделка на филе

— Положите рыбу спинкой вверх и аккуратно отделите мякоть от хребта.

— Удалите хребет — у вас останется два филе с кожей.

4. Удаление кожи

— Положите филе кожей вниз.

— Подденьте кожу у хвоста и медленно снимайте её в сторону головы, придерживая филе.

5. Удаление костей

— Используйте пинцет или пальцы, чтобы убрать оставшиеся мелкие кости.

Теперь у вас готовое чистое филе селёдки, которое можно использовать для любимых блюд!

Уточнения

Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.



