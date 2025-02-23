Около 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поэтому рацион напрямую влияет на защитные силы организма. Эксперты программы «О самом главном» назвали четыре продукта, которые помогают бороться с сезонными инфекциями.
Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что цитрусовые — не самые богатые источники витамина С. Гораздо больше его содержится в:
— Черной смородине — 286% от суточной нормы,
— Болгарском перце — 286%,
— Киви — 257%.
Этот витамин не накапливается в организме, поэтому при его дефиците растёт риск простудных заболеваний.
Хрен — мощный природный антибиотик
Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина выделила ещё один важный продукт — хрен. В нём содержатся фитонциды, обладающие сильными антибактериальными и противовирусными свойствами.
Ганичкина поделилась рецептом домашней витаминной пасты:
Людям, подверженным стрессу, курящим, часто мёрзнущим или испытывающим физические нагрузки, необходимо получать 100–200 мг витамина С в день.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.