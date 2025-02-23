Зачем тратить деньги на витамины, если есть эти доступные продукты

Около 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поэтому рацион напрямую влияет на защитные силы организма. Эксперты программы «О самом главном» назвали четыре продукта, которые помогают бороться с сезонными инфекциями.

Где больше всего витамина С

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что цитрусовые — не самые богатые источники витамина С. Гораздо больше его содержится в:

— Черной смородине — 286% от суточной нормы,

— Болгарском перце — 286%,

— Киви — 257%.

Этот витамин не накапливается в организме, поэтому при его дефиците растёт риск простудных заболеваний.

Хрен — мощный природный антибиотик

Кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина выделила ещё один важный продукт — хрен. В нём содержатся фитонциды, обладающие сильными антибактериальными и противовирусными свойствами.

Ганичкина поделилась рецептом домашней витаминной пасты:

Измельчить 200 г корня хрена в блендере. Добавить 1 кг спелых помидоров и горсть грецких орехов. Заправить растительным маслом и подавать с хлебом.

Кому нужно больше витамина С

Людям, подверженным стрессу, курящим, часто мёрзнущим или испытывающим физические нагрузки, необходимо получать 100–200 мг витамина С в день.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

