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Этот необычный гарнир покоряет мир — как сделать рис из капусты

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Еда

Обычный рис — не самый полезный гарнир, но его можно заменить овощным вариантом. Кулинары предлагают делать "рис" из цветной капусты, который выглядит как обычная крупа, но при этом содержит меньше калорий и углеводов.

Ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ризотто

Как приготовить овощной рис

  1. Подготовка. Промойте и высушите кочан цветной капусты.
  2. Измельчение. Нарежьте капусту ножом или натрите на крупной тёрке — важно добиться структуры, похожей на рис.
  3. Приготовление. Обжарьте на сильном огне 2-3 минуты или запеките в духовке при 200°C 10-12 минут. Не тушите — иначе получите капустную кашу.

С чем сочетать

Цветная капуста отлично дружит с зеленью, чесноком, чили, имбирём и соком цитрусовых. Можно добавлять специи по вкусу — это сделает гарнир ещё ароматнее.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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