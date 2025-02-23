Этот необычный гарнир покоряет мир — как сделать рис из капусты

Обычный рис — не самый полезный гарнир, но его можно заменить овощным вариантом. Кулинары предлагают делать "рис" из цветной капусты, который выглядит как обычная крупа, но при этом содержит меньше калорий и углеводов.
Цветная капуста отлично дружит с зеленью, чесноком, чили, имбирём и соком цитрусовых. Можно добавлять специи по вкусу — это сделает гарнир ещё ароматнее.
Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
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