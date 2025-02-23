Какой рыбой нельзя портить бульон — ошибка, которую совершают многие

На основе рыбного бульона готовят азиатские супы, соусы, ризотто и паэлью. Для него не обязательно использовать целую рыбу — достаточно голов, костей и обрезков, оставшихся после разделки.
Шеф-повар Анджело Соса рекомендует выбирать белую рыбу с нежным вкусом и высоким содержанием коллагена. Это сделает бульон насыщенным, но не резким.
Отлично подойдут:
— Палтус
— Треска
— Окунь
— Луциан
А вот красная рыба (лосось, тунец, форель) слишком жирная и не даст правильного вкуса.
Для хорошего рыбного бульона достаточно костей и голов без жабр. Если хочется более яркого вкуса, можно добавить сушёную рыбу, например, анчоусы — этот метод часто используется в азиатской кухне.
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма. С точки зрения кладистики четвероногие являются специализированными лопастепёрыми рыбами.
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Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.