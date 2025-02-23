Какой рыбой нельзя портить бульон — ошибка, которую совершают многие

На основе рыбного бульона готовят азиатские супы, соусы, ризотто и паэлью. Для него не обязательно использовать целую рыбу — достаточно голов, костей и обрезков, оставшихся после разделки.

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Какая рыба подходит для бульона

Шеф-повар Анджело Соса рекомендует выбирать белую рыбу с нежным вкусом и высоким содержанием коллагена. Это сделает бульон насыщенным, но не резким.

Отлично подойдут:

— Палтус

— Треска

— Окунь

— Луциан

А вот красная рыба (лосось, тунец, форель) слишком жирная и не даст правильного вкуса.

Что класть в бульон

Для хорошего рыбного бульона достаточно костей и голов без жабр. Если хочется более яркого вкуса, можно добавить сушёную рыбу, например, анчоусы — этот метод часто используется в азиатской кухне.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом. Рыбы характеризуются жаберным дыханием на всех этапах постэмбрионального развития организма. С точки зрения кладистики четвероногие являются специализированными лопастепёрыми рыбами.



