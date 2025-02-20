Лагман как в ресторане: простые ингредиенты для блюда с насыщенным вкусом

Лагман — это традиционное блюдо, популярное в кухнях Центральной Азии. Его невероятный вкус и аппетитный вид делают его любимым у многих. Сочетание свежей лапши, насыщенного бульона и разнообразных овощей и мяса позволяет создать гармоничное и сытное угощение. В этом классическом рецепте мы расскажем, как приготовить лагман в домашних условиях, чтобы вы могли порадовать себя и своих близких вкусным блюдом из восточной кухни.
1. Приготовьте тесто для лапши: В глубокой миске соедините муку с солью. Влейте воду, добавьте яйцо и замесите тесто, которое должно быть эластичным. Дайте ему "отдохнуть" 30 минут, накрыв полотенцем.
2. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте его полосками шириной около 1 см. Лапшу можно сварить сразу или дать подсохнуть для будущего использования. Отварите лапшу в подсоленной воде до готовности, промойте холодной водой и оставьте.
3. Нарежьте говядину небольшими кусочками. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте мясо до золотистой корочки.
4. Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой, болгарский перец — полосками, картофель — кубиками, а помидоры — кубиками. Добавьте лук к мясу и обжарьте до прозрачности. Затем добавьте морковь, перец и чеснок, обжаривайте ещё 5 минут.
5. Добавьте к овощам томатную пасту и помидоры. Тушите 5-7 минут. Затем влейте воду или бульон, добавьте картофель, соль, перец и зиру. Варите на среднем огне до готовности мяса и картофеля (примерно 30 минут).
6. В глубокие тарелки выложите отваренную лапшу, сверху добавьте мясо с овощами и бульоном. Посыпьте свежей зеленью.
Зи́ра или зира́ (лат. Cumīnum cymīnum) — травянистое растение, вид рода Кмин (Cuminum) семейства Зонтичные. Произрастает в Ирано-Туранской области. Семена зиры используются в кухнях многих культур как в цельном, так и в молотом виде.
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